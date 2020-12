Iar în această ultimă săptămână, odată cu ştirile succesive şi atât de predictibile privind respingerea tuturor acţiunilor juridice iniţiate de echipa Trump pentru a obţine schimbarea sensului final al alegerilor şi împiedica cu orice preţ ajungerea la Casa Albă a echipei Biden-Harris, a început o campanie politică şi de presă, de mare intensitate, în favoarea variantei extreme a jocului contestării, cea care cheamă la secesiunea Texasului, însoţit de câteva state din centru şi sud, cele care s-au constituit odinioară centura de forţă a Războiului Civil. Miercuri, comentatorul de radio Rush Limbaugh (decorat cu „Medalia Libertăţii“ de către Trump în februarie) spunea că „SUA se îndreaptă către recesiune profundă“. Răspunzând întrebării unui ascultător privind echilibrul viitor între conservatori şi democraţi, a spus, foarte simplu, că „nu poate exista coexistenţă paşnică care să presupună două moduri de viaţă şi două credinţe politice“. A sugerat că în America de acum s-au format condiţiile care, altădată, au dus la Războiul Civil: „Nu mai poate continua astfel. Nu poate exista o coexistenţă paşnică a două concepţii complet diferite asupra vieţii, asupra modului de guvernare, a modului în care se fac afacerile. Nu putem să fim învingători în acest conflict fără să abandonăm ceva în urmă... Cred că ne îndreptăm către secesiune... văd cum din ce în ce mai multe persoane întrebându-se ce avem noi în comun cu cei care trăiesc în New, York, spre exemplu?“.

Doar o simplă declaraţie foarte înfierbântată a unui susţinător aflat în pragul unei crize de nervi? De ce nu, are şi toate motivele, dar asta nu înseamnă că se poate foarte uşor translata povestea înspre scenariul unei (sau unor) activităţi concrete şi cu o importanţă cuantificabilă. Dar lucrurile încep să stea altfel când un congresmen republican din Texas, Kyle Biedermann anunţă că pregăteşte o Rezoluţie care să permită organizarea cât mai curând a unui referendum privind secesiunea.

The federal government is out of control & doesn’t represent the values of Texans. That is why I am committing to file legislation that will allow a referendum to give Texans a vote for the State of Texas to reassert its status as an independent nation. #Texit #txlege — Kyle Biedermann (@KyleBiedermann) December 8, 2020

„Guvernul federal a ieşit de sub control şi nu reprezintă valorile texanilor“, a scris el pe Twitter. „Acesta este motivul pentru care, în această sesiune, voi depune acest text legislativ care va permite un referendum în care texanii să voteze pentru ca Statul Texas să-şi redefinească statutul ca stat independent.“

Şi asta poate să fie interpretat drept o reacţie izolată, susţinând o iniţiativă politică locală, cu urmări nesemnificative. Dar, poate, lucrurile nu stau chiar aşa şi discuţia despre secesiune trebuie luată foarte, foarte în serios în momentul în care Allan West, adică însuşi preşedintele organizaţiei republicane din Texas, cea mai reprezentativă autoritate a conservatorilor din zonă, vorbeşte la rândul său despre posibilitatea secesiunii Texasului. Iată comunicatul oficial pe c are-l semnează în numele organizaţiei texane, una dintre cele mai importante şi influente din ţară, imediat după ce Curtea Supremă de Justiţie a decis că cererea de contestare a alegerilor depusă de texani pentru invalidarea rezultatelor din Georgia, Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin (susţinută de procurorul general din Texas împreună cu alţi 16 Procurori Generali şi 196 membri ai Camerei Reprezentanţilor) era nulă şi neavenită.

Below is Chairman Allen West’s statement regarding the decision by the Supreme Court to dismiss Texas’ constitutionally legitimate and critical lawsuit.

„The Supreme Court, in tossing the Texas lawsuit that was joined by seventeen states and 106 US congressman, has decreed that a state can take unconstitutional actions and violate its own election law. Resulting in damaging effects on other states that abide by the law, while the guilty state suffers no consequences. This decision establishes a precedent that says states can violate the US constitution and not be held accountable. This decision will have far-reaching ramifications for the future of our constitutional republic. Perhaps law-abiding states should bond together and form a Union of states that will abide by the constitution.”

Chiar dacă au mai existat nenumărate cereri şi petiţii în favoarea secesiunii Texasului, ce se petrece acum, la acest nivel politic, este chiar fără precedent şi poate deschide drumul care să ducă la adâncirea extremă a tensiunilor sociale care desparte acum America în funcţie de convingerile democrate sau conservatoare, transformate demult în ură şi intoleranţă extremă. Într-un anume fel, răspunde direct tensiunii injectate continuu de Trump care nu renunţă nici măcar acum seria de mesaje vindicative şi acuzatoare direct la adresa celui mai important simbol al justiţiei americane, Curtea Supremă:

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

So, you’re the President of the United States, and you just went through an election where you got more votes than any sitting President in history, by far - and purportedly lost. You can’t get “standing” before the Supreme Court, so you “intervene” with wonderful states..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Combinaţia între aceste mesaje şi declaraţia-avertisment care se desprinde din comunicatul de presă difuzat de şeful republicanilor din Texas („poate statele care respectă legea ar trebui să se strângă împreună şi să formeze o Uniune de state care să respecte Constituţia“ se poate transforma într-o bază reală a revoltei civile? Dacă da, toate scenariile ulterioare ar fi de coşmar.