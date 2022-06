Un general rus obez şi retras din activitate, trimis să lupte în războiul din Ucraina: „Nimeni nu-i poate refuza supunerea”

Se presupune că generalul „de rang doi” cântăreşte aproape 130 de kilograme şi supraveghează forţele speciale care operează în cadrul ofensivei din estul ţării devastate de invazie. El este un veteran al războiului Rusiei din Afganistan, cunoscut sub numele de Pavel.

Bătrânul în vârstă de 67 de ani — cunoscut drept generalul-maior Pavel — a fost chemat la datorie după ce fostul ofiţer de cel mai înalt grad al unităţii a fost grav rănit într-un bombardament de artilerie

Due to significant losses among competent commanders, Russia has been forced to send in retired Major General Pavel to oversee a special forces unit operating in Eastern Ukraine.



Pavel is a 67-year-old veteran of Russia's war in Afghanistan. pic.twitter.com/7TvLx7Moxy