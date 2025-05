Chefirul sau iaurtul: ce produs are mai multe beneficii pentru sănătate. Tulpinile bacteriene fac diferența

Iaurtul și chefirul merită, din multe puncte de vedere un loc în lista „superalimentelor. Între cele două produse, ambele obținute prin fermentare, există diferențe vizibile, nu doar în privința textură și gustului, cât și în privința valorii nutriționale. Unul dintre ele are însă beneficii mai mari pentru sănătate.

Iaurtul este obținut din lapte fermentat, cu ajutorul a două bacterii, Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus. În cazul iaurtului, în timpul procesului de fermentare , lactoza este transformată în acid lactic. Chefirul se obține însă prin fermentarea unor cereale speciale în lapte proaspăt, notează publicația ucraineană tsn.ua, care a făcut o comparație , din punct de vedere nutrițional între cele două alimente.

Beneficiile iaurtului

Iaurtul este bogat în calciu, proteine și vitamine, iar utilizarea sa regulată aduce numeroase beneficii, inclusiv: menținerea și întărirea sistemului imunitar, normalizarea nivelului de colesterol din sânge, efect antiinflamator asupra membranei mucoase a tractului gastro-intestinal și echilibrarea microflorei sale.

Beneficiile chefirului

Termenul „chefir” - cu rădăcini în regiunea Caucazului- se referă atât la boabele în sine pentru fermentare, cât și la băutura care se obține după filtrare. Puțină lume știe că poate fi făcut și din lapte vegetal sau apă, dar în astfel de cazuri, trebuie adăugat zahăr pentru a începe fermentația, precizează sursa citată.

În cazul utilizării laptelui de vacă, nu este nevoie de zahăr suplimentar. La fel ca iaurtul, consumul regulat de chefir aduce multe efecte benefice organismului. Ajută, în primul rând, la menținerea microflorei intestinale sănătoase, care întărește sistemul imunitar, protejând astfel nu doar tractul digestiv, ci și întregul corp de procesele inflamatorii.

Chefirul contribuie, de asemenea, la scăderea colesterolului „rău”. În plus, este o sursă de multe vitamine (inclusiv vitamine B, cum ar fi acidul folic, B12, biotina și riboflavina), precum și minerale importante: calciu, magneziu, potasiu și fosfor.

Care este mai indicat: iaurtul sau chefirul

În timp ce iaurtul are o textură cremoasă și un gust blând, chefirul este mai lichid și are un gust mai acrișor și un efect mai răcoritor. În plus, chefirul conține o cantitate mică de alcool (1-2%) formată în mod natural în timpul procesului de fermentare.

În timp ce iaurtul conține doar două tipuri de bacterii benefice, Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus, chefirul are în compoziția sa mai mult de zece. Una dintre acestea este Lactobacillus acidophilus, o bacterie „bună”, care menține sănătatea mucoasei intestinale, protejând-o de microorganismele dăunătoare. Acest lucru este util în special pentru persoanele care suferă de boli inflamatorii.

Chefirul conține probiotice, importante pentru digestia normală și menținerea sistemului imunitar. În comparație cu bacteriile lactice din iaurt, probioticele de chefir sunt capabile să-și mențină activitatea în timpul trecerii prin tractul gastro-intestinal, ceea ce face ca efectul lor asupra microflorei intestinale să fie mult mai puternic.

Potrivit sursei citate, enzimele din iaurt contribuie doar la propria absorbție, în timp ce enzimele din chefir ajută la îmbunătățirea digestiei nu numai a chefirului în sine, ci și a altor alimente.

Punânnd în balanță toate aceste proprietăți și beneficii, chefirul prevalează ușor asupra iaurtului, în principal datorită tulpinilor bacteriene și enzimelor suplimentare care ajută la îmbunătățirea procesului general de digestie.

Ambele produse sunt opțiuni excelente pentru utilizare regulată, notează tsn.ua.