Ponta neagă autenticitatea fotografiilor publicate de Lasconi. A depus plângere penală la DIICOT

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din 4 mai, a susținut, vineri, că o analiză a echipei sale arată că pozele publicate de Elena Lasconi, joi seară, sunt false. Amintim că imaginile distribuite în spațiul public sugerează o presupusă întâlnire a lui Ponta cu Florian Coldea și Nicușor Dan.

„Vreau să vă spun foarte clar, faimoasele poze prezentate de doamna Lasconi, care a și dispărut de atunci, sunt niște fake-uri, nu m-am întâlnit cu Florian Coldea în ultimii ani. (...) Bogdan Popescu și Kesington. Ei au dat aceste poze false. Bogdan Popescu de la Kesington. Au folosit-o pe doamna Lasconi, așa cum au folosit-o în campania trecută cu pozele false din campania trecută”, a precizat Victor Ponta, într-o conferință de presă.

Ponta acuză încălcarea legii audiovizuale, pentru că nu i s-ar fi cerut un punct de vedere înainte de publicare. „Aceasta operatiune rusească a început exact în același timp cu votul în diaspora”, a mai spus candidatul.

De asemenea, Victor Ponta a declarat că a depus online plângerea penală la DIICOT.

„Sunt hotărât să mă lupt și să înving acest sistem. Sunt convins ca votanții social democrați vor fi alături de mine (…) Ca să încheiem acest moment absolut penibil, va voi pune la dispoziție și expertize tehnice, atât cât am putut noi, dar cu siguranță DIICOT poate dovedi în cel mai scurt timp. Am depus online plângerea la DIICOT. Am făcut plângere la CNA pentru ca Mihai Gâdea și A3 sunt complici. Ei au avut totul de la Bogdan Popescu, nu mi-au cerut punct de vedere, știau ca sunt falsuri. De asta nu mi-au cerut punct de vedere”, a mai spus lui Victor Ponta.

Imediat după declarațiile făcute de Ponta a venit și un drept la replică din partea Kensington Communication care spune că societatea nu are nicio legătură cu pozele lansate în spațiul public de către Elena Lasconi. „Este o minciună grosolană pentru care îl vom acționa în justiție pe domnul Victor Ponta. De asemenea, anunțăm public că vom acționa în instanță pe oricine va asocia firma noastră cu orice tip de alegații și fapte imaginare, în legatură cu această campanie sau cele precedente”, a precizat Kensington Communication.

Imagini cu Nicușor Dan, Victor Ponta și generalul Florian Coldea

La o zi după ce l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă s-a mai întâlnit cu Florian Coldea, Elena Lasconi a postat pe Facebook o serie de fotografii despre care susține că reprezintă dovezi că acest lucru s-ar fi întâmplat. Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea au negat întâlnirea la care face referire Lasconi. Cei doi candidați au anunțat că depun plângere penală.

Și Nicușor Dan a făcut noi precizări, vineri, din fața sediului DIICOT, unde a depus o plângere penală, după imaginile publicate de contracandidata sa.