BEC i-a respins solicitarea lui Nicușor Dan de a elimina fotografiile publicate de Elena Lasconi

Nicușor Dan, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a anunțat vineri, 2 mai, că Biroul Electoral Central (BEC) i-a respins cererea de a elimina de pe rețelele de socializare fotografiile publicate de Elena Lasconi, liderul USR.

„Mulțumim BEC pentru consecvență. Fotografiile false vor circula libere în continuare, ca toate celelalte fake news-uri despre mine”, a transmis candidatul.

BEC a anunțat că a respins plângerea primarului Capitalei, întrucât nu deține competența să constate dacă imaginile sunt false.

„Având în vedere interesul manifestat de mass-media în legătură cu plângerea adresată Biroului Electoral Central (BEC) de către un candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2025, cu privire la un număr de cinci fotografii postate pe platfomele online, precizăm că în şedința din 02.05.2025, plângerea a fost respinsă.

S-a reținut, în esență, că, atât timp cât BEC nu deține competența de a constata că imaginile care fac obiectul postărilor reclamate sunt false şi nu are la dispoziție elemente din care să rezulte autenticitatea/ neautenticitatea acestora, nu se poate constata, pentru simpla afirmație din plângere, că materialele de propagandă electorală reclamate ar fi contrare ordinii de drept”, transmite BEC în comunicat.

Joi seară, Elena Lasconi a postat pe Facebook o serie de fotografii în care apar fostul șef SRI, Florian Coldea, Victor Ponta și Nicușor Dan. Anterior, invitată la emisiunea „Piața Victoriei” de la EuropaFM, Lasconi a insistat pe ipoteza sa potrivit căreia Nicușor Dan s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, spunând că are poze cu cei doi și că le va face publice pe 1 mai.

„Am primit un e-mail cu niște probe în acest sens, și am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaște”, a explicat candidata cu privire la afirmațiile sale din dezbaterea electorală.

Ulterior, Coldea a afirmat că nu a „realizat nicio întâlnire cu vreunul dintre candidații implicați în alegerile prezidențiale” în acest context electoral.

„Țin să precizez foarte clar că în acest context electoral nu am realizat nicio întâlnire cu vreunul dintre candidații implicați în alegerile prezidențiale. De asemenea, reiterez faptul că nu am nicio implicare în activități cu valențe electorale și amintesc semnalele pe care le-am lansat încă din iunie 2024 (a se vedea comunicatul de presă pe care l-am transmis în 19 iunie 2024) privind riscurile la adresa intereselor naționale în condițiile complexității situației actuale de securitate. Din păcate, semnalele respective au fost confirmate de evoluțiile ulterioare”, a concluzionat Coldea.

În schimb, Nicușor Dan și Victor Ponta au depus plângeri la DIICOT.

„Sunt hotărât să mă lupt și să înving acest sistem. Sunt convins ca votanții social democrați vor fi alături de mine (…) Ca să încheiem acest moment absolut penibil, va voi pune la dispoziție și expertize tehnice, atât cât am putut noi, dar cu siguranță DIICOT poate dovedi în cel mai scurt timp. Am depus online plângerea la DIICOT. Am făcut plângere la CNA pentru ca Mihai Gâdea și A3 sunt complici. Ei au avut totul de la Bogdan Popescu, nu mi-au cerut punct de vedere, știau ca sunt falsuri. De asta nu mi-au cerut punct de vedere”, a spus lui Victor Ponta.

Nicușor Dan a scris în plângerea depusă împotriva contracandidatei sale că imaginile transmise de Elena Lasconi au scopul de a-i prejudicia imaginea în actuala campanie electorală, timpul până la desfășurarea în țară a primului tur de scrutin fiind prea scurt pentru a permite descoperirea adevărului.