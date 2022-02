Putin salută „eroismul” forţelor sale militare şi le spune ruşilor că invazia este „asistenţă militară” pentru regiunile din Donbas VIDEO

„Aţi dovedit în mod repetat în practică că sunteţi gata să acţionaţi cât mai eficient, clar şi competent în orice condiţii dificile, să rezolvaţi cele mai dificile şi responsabile sarcini şi să vă îndepliniţi întotdeauna cu onoare datoria militară de a vă proteja ţara natală şi cetăţenii noştri, pentru a asigura interesele naţionale ale Rusiei”, a mai declarat Putin.

„Tradiţiile eroice ale forţelor speciale au fost înscrise în istoria de secole a armatei noastre, în timpul Marelui Război Patriotic şi au continuat, întărite în Afganistan, în multe puncte fierbinţi, în timpul lichidării bandelor teroriste din Caucazul de Nord şi Siria. Vreau să mulţumesc comandamentului, personalului forţelor de operaţiuni speciale, veteranilor unităţilor pentru loialitatea faţă de jurământ, pentru serviciul impecabil în numele poporului Rusiei şi al marii noastre Patrie”, a mai precizat preşedintele rus.

New York Times observă că declaraţia a reprezentat cel mai recent exemplu al Kremlinului de a ascunde adevărata amploare a războiului din Ucraina de publicul rus, potrivit Digi24.

De asemenea, Vladimir Putin a adresat mulţumiri speciale „celor care în aceste zile îşi îndeplinesc eroic datoria militară în cadrul unei operaţiuni speciale de asistenţă republicilor populare din Donbass”.

Putin shows his face (for the first time since ordering the invasion?) in a characteristically cheerful video address on Special Forces Day, thanking Russian soldiers for their "heroic" defense of the Donbas [sic]. pic.twitter.com/pmIKXkZdYb