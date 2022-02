Zelenski cere ca Occidentul să impună sancţiuni Rusiei înainte de o eventuală invazie: Nu vom avea nevoie de ele după ce nu vom avea graniţe

El a subliniat că nu este de acord ca sancţiunile să apară după invadarea Ucrainei de către ruşi.

„Nu avem nevoie de sancţiunile voastre după ce are loc bombardamentul şi după ce se va trage asupra ţării noastre sau după ce nu vom mai avea graniţe sau după ce nu vom mai avea economie... De ce am avea nevoie atunci de sancţiuni? Am avut o discuţie cu unul dintre liderii ţărilor importante, cu ceva timp în urmă, şi vorbeam despre politica legată de sancţiuni... Aveam o viziune diferită despre cum ar trebui aplicate sancţiunile când atacul Rusiei se va întâmpla. Dacă întrebaţi: Ce se poate face? Ei bine, se pot face multe. Vă putem da o listă. Cel mai important este să existe dorinţă. Dacă nici măcar nu poţi dezvălui ce ce i se va întâmpla cui dacă va începe războiul... mă îndoiesc că se va pune în aplicare după ce se va întâmpla”, a afirmat Zelenski.

Volodimir Zelenski a discutat cu vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, sâmbătă, despre situaţia de la frontiera Ucrainei cu Rusia şi despre masarea trupelor Rusiei la frontieră. Harris a discutat despre o reacţie comună transatlantică în cazul invadării Ucrainei de către Rusia şi a subliniat sancţiunile economice dure pregătite într-o astfel de eventualitate. Zelensky şi Harris au fost de acord în ceea ce priveşte importanţa diplomaţiei şi dezescaladării situaţiei. Întâlnirea a durat aproximativ 45 de minute.

Kamala Harris a afirmat sâmbătă că forţele NATO din Europa de Est vor fi întărite în cazul unui atac al Rusiei contra Ucrainei, ameninţând şi cu sancţiuni economice „severe şi rapide” contra Moscovei.