Prim-ministra Noii Zeelande a fost întreruptă de un cutremur în timpul  conferinţei de presă VIDEO

Aceasta se afla în capitala Wellington la o conferinţă de presă, unde răspundea întrebărilor legate de restricţiile impuse în ţară.

În timp ce o jurnalistă punea o întrebare, camera a început să se zguduie. Prim-ministra a rămas calmă şi a cerut persoanei din presă să repete întrebarea.

„Îmi cer scuze, a fost o mică perturbare. Puteţi repeta întrebarea, vă rog?”, a spus Ardern zâmbind.

Până acum nu există informaţii că seismul ar fi produs pagube sau ar fi rănit pe cineva.

New Zealand PM Jacinda Ardern's covid update speech was shortly interrupted by an earthquake. pic.twitter.com/vUHRF6Q9dv