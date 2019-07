O fetiţă de 5 ani a murit încercând să-şi salveze sora după bombardament. Momentul dramatic, surprins de un fotograf în Siria

Două fetiţe şi tatăl lor au fost surprinse de bombardamentele unui raid aerian al trupelor guvernamentale, miercuri, în Ariha, Idlib, informează BBC News.

Fetiţa cea mare, care avea în jur de 5 ani, a încearcat să-şi salveze sora de sub dărâmături. Tatăl se află în spatele lor, pe o grămadă de moloz, şi încercă să le atenţioneze de pericolul în care se găsesc. După câteva minute, clădirea s-a prăbuşit şi cele două fetiţe, Riham, de 5 ani şi sora ei, Tuqa, de 7 luni au ajuns la spital grav rănite.

„Fotograful nu a putut vedea nimic la început, din cauza molozului şi a prafului, dar apoi a auzit glasurile copiilor şi pe tată", a declarat un corespondent al publicaţiei locale SY-24, informează BBC News.

Fotograful Bashar al-Sheikh a încercat să vină în ajutorul victimelor prinse între dărâmături, dar clădirea s-a prăbuşit şi celor două fetiţe au fost prinse sub dărâmături. Riham, fetiţa de 5 ani şi mama acesteia, au murit în urma bombardamentului.

Fetiţa de 7 luni este internată la terapie intensivă şi se află în stare gravă. Tatăl fetelor, pe nume Amjad al-Abdullah, a supravieţuit.

Aproximativ 20 de civili au murit după bombardamentul de miercuri, potrivit unui ONG.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.



🗓 24/07/2019



📍 Ariha, rural Idlib, Syria



#EyesOnIdlib pic.twitter.com/sBLQUiURUo