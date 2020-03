Ca atare, sunt testate mai mult posibilităţi de lucru, mai multe soluţii a căror implantare în subconştientul colectiv se încearcă de acum, operaţiune militară clasică ce vizează ca, pentru istorie, o ţară sau un gup să poartă răspunderea unei tragedii. În mod firesc, imaginea vinovaţilor va fi cea care, destul de rapid, urmează să înlocuiască toate celalte poveşti tragice şi, în orice caz, să oblitereze răspunderea personală a unor politicieni sau a grupului care a guvernat o ţară sau alta, lăsându-le totalmente nepregătite şi soritite eşecului.

Printr-o ironie tragică, se poate ca, finalmente, istoria să consemneze un nume de virus suprapus pentru o ţară unde nu numai că nu a apărut, dar a cărei singură vină istorică este să fi publicat, în mod corect, primele date statistice asupra maladiei. A fost cazul “gripei spaniole” (1918-1919), maladie infecţioasă deosebit de agresivă care, aşa cum ne informează Wikipedia, a apărut mai întâi în Kansas (SUA), primele cazuri fiind consemnate de medicul Loring Miner. A fost adusă în Europa de primele contingente de militari americani care au debarcat la Bordeaux. A produs între 20 milioane de victime (100 de milioane, după estimările recente ale Institutului Pasteur), adică 2,5% din populaţia mondială. Un alt caz din aceeaşi serie este MERS, virusul apărut în 2012, cunoscut deci a fi Middle East Respiratory Syndrome, iar Gripa aviară a devenit denumirea comercială pentru virusul H5N8, afectând instantanu interesele comunităţilor de crescători de animale din foarte multe ţări care au fost blamate mai apoi ca fiind la originea virusului, spre exemplu “gripa mexicană” sau “gripa porcină” – legenda urbană instantaneu creată în 2009 a determinat autorităţile egiptene să ordone sacrificarea imediată a peste 250.000 de poroci, cu toate că, medical, s-a dovedit că maladia se transmitea pe cale umană.

Semnalele de alarmă au fost multiple şi au atras atenţia decidenţilor politici că se petrece ceva foarte serios şi care poate să producă o serie de consecinţe care, în anumite cazuri, să poată fi foarte greu regresate sau stăpânite. În acest context, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat în mai 2015 un excepţional de interesant “manual de bunje practici privind denumirea unor noi boli infecţioase cu transmise umană” (puteţi accesa aici documentul). Scopul fiind de “a minimiza impactul negativ non-necesar al numelor unor boli asupra comerţului, călătoriilor, turismului sau bunăstării animalelor şi evitarea aducerii de insulte oricărui grup cultural, social, naţional, regional, profesional şi etnic...este important ca numele corect al maladiei să fie dat de cei care au raportat pentru prima oară maladia respectivă....Numele respectiv...poate sau nu să fie ulterior conformat de Comitetul internaţional pentru clasificarea maladiilor. Comitetul respectiv a afirmat deja că “am văzut că anumite nume de boli provoacă o reacţie violentă împotriva membrilor unor comunităţi religioase sau etnice, crează bariere nejustificate în circulaţia liberă a persoanelor, comerţului şi declanşează campanii nejustificate de sacrificare a animalelor folosite în sectorul alimentar”.

Drept pentru care, conform obligaţiilor asumate de ţările mebre OMS, este obligatorie (sau ar trebui să fie) folosirea numelui ales de către Comitetul Internaţional pentru Taxinomia Viruşilor (ICTV) pentru virusul care provoacă pandemia de acum: SARS-Cov-2.

Subiect închis?

Vă înşelaţi. De-abia începe.

În contextul în care domnesc dubii serioase că guvernul chinez ar fi anunţat la timp izbucnirea primul focar semnificativ la Wuhan, atunci orice ar fi nposibil ulterior. Începând cu faimoasa iniţiativă personală a preşedintelui Trump care după ce ţine un discurs de pe foi în care se vede cum “Coronavirus” este înlocuit pentru prima dată cu “Chinese virus”, dă în aceeaşi zi (17 martie) şi un Tweet pentru ca poziţia sa să fie reţinută foarte clar:

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!