Cutremur de magnitudinea 7,5 în Peru: „Am ieşit în stradă. Ne este foarte frică” VIDEO

Cutremurul a afectat jungla din nordul ţării şi o vastă zonă a coastei centrale care se află în vecinătate, precizează Institutul Naţional peruan de Geofizică.

Potrivit institutului peruan, epicentrul cutremurului a fost localizat la 98 de kilometri est de Santa Maria de Nieva, capitala provinciei Condorcanqui, în departamentul Amazonas, situat la 860 de kilometri nord-est de Lima, în apropierea frontierei cu Ecuadorul, la o adâncime de 131 de kilomertri.

Santa María de Nieva se află într-o zonă puţin populată, în care trăiesc indigeni, pe malul râului Nieva.

Protecţia Civilă a anunţat în rapoartele iniţiale că, pentru moment, nu s-a semnalat nicio victimă.

Nicio alertă de tsunami nu a fost lansată după seism de către observatori din Statele Unite.

Marina peruană a îndepărtat, la rândul său, orice pericol de tsunami.

Cutremurul a fost resimţit în aproape jumătate din Peru, în nord şi centru, mai ales în regiunile Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash şi în capitală.

Video from the Yeso district shows the collapse of part of a church structure. #Peru #earthquake pic.twitter.com/uFUqJE471v