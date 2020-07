VIDEO Liderii UE s-au salutat cu cotul la summitul de la Bruxelles. În grupul de la Vişegrad, măsurile de protecţie au fost abandonate

În imaginile de la summit-ul de vineri, de la Bruxelles, se vede cum toţi liderii europeni poartă mască de protecţie şi respectă măsurile impuse de pandemia COVID-19, inclusiv evitarea strângerilor de mână, scrie Digi24. Imaginile cu liderii europeni au devenit rapid virale, internauţii distrându-se pe seama felului în care aceştia s-au salutat. Angela Merkel, Mark Rutte, Charles Michel sau Klaus Iohannis au înlocuit strânsul mâinilor şi s-au salutat cu cotul.

