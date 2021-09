Un copil de 4 ani a murit după ce a căzut de la balcon, în Italia: „L-am scăpat din braţe, apoi m-am dus să mănânc o pizza” VIDEO

Ieri, judecătorul de instrucţie Valentina Gallo a validat arestarea lui Mariano Cannio, în vârstă de 38 de ani, care este acuzat de uciderea micuţului Samuele Gargiulo.

Bărbatul a declarat în timpul audierilor că ar fi ameţit şi că a fost vorba despre un accident. Judecătorul are, însă, o altă versiune. Spune că bărbatul „a fost total conştient înainte şi după gest" şi a dispus trimiterea lui Cannnio după gratii.

„l-am luat în braţe şi am ieşit cu el pe balcon. Când eram lângă balustradă, am simţit o ameţeală, m-am aplecat şi am scăpat copilul din braţe. Imediat, am auzit ţipete venind de jos şi m-am speriat. Eram conştient de ce se întâmplase", scrie observator

După incident, vinovatul a fost să mănânce o pizza

După tragedia, Mariano Cannio a fugit, scrie La Stampa.

„M-am dus să mănânc o pizza în Sanità, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat şi am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Apoi am coborât şi am mers la un bar din via Duomo, mi-am luat un cappuccino şi un croissant, apoi am revenit acasă, unde m-aţi găsit", le-a relatat Cannio poliţiştilor.

Motivul crimei „nu este pe deplin stabilit", dar nu există îndoieli cu privire la faptul că angajatul familiei este vinovatul.

Mama copilului era acasă la momentul respectiv

Carmela Gargiulo este însărcinată în 8 luni şi era acasă în momentul în care fiul ei a fost scăpat de pe balcon. Aceasta pregătea masa.

Mariano Cannio fusese angajat de familia Gargiulo, pentru a ajuta la diverse treburi casnice. El nu are antecedente, iar acum este închis în Penitenciarul Poggioreale din Napoli.

Mama băieţelului a făcut un apel către toţi cei care au fotografii sau filmări cu trupul neînsufleţit al copilului să nu le răspândească pe Whatsapp sau reţelele de socializare.