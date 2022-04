Republica Moldova declară zi de doliu naţional după masacrul din Bucea. Maia Sandu: „Suntem şocaţi”

În Republica Moldova va fi doliu naţional luni, 4 aprilie, în memoria „tuturor vieţilor nevinovate pierdute, în ultimele 39 de zile, în Ucraina”.

„Suntem şocaţi, alături de o lume întreagă, de masacrul din oraşul Bucea de lângă Kyiv. Moldova condamnă cu fermitate aceste crime împotriva umanităţii, la fel cum condamnă acest război ilegal şi neprovocat, declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. Vom declara pentru mâine, 4 aprilie 2022, zi de doliu naţional în memoria tuturor vieţilor nevinovate pierdute, în ultimele 39 de zile, în Ucraina”, a scris Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, duminică, pe pagina de Facebook.

„Masacrul de la Bucea a fost deliberat. Ruşii vor să elimine cât de mulţi ucraineni pot. Trebuie să îi oprim şi să îi dăm afară. Cer ACUM noi sancţiuni devastatoare din partea G7 (Grupul celor mai industrializate şapte ţări din lume, n. red.): embargo pentru petrol, gaze, cărbuni; închiderea tuturor porturilor pentru navele şi bunurile ruseşti, deconectarea tuturor băncilor ruseşti de la SWIFT”, a trasmis Kuleba.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp