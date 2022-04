Primul mesaj al lui Emmanuel Macron după ce a fost reales preşedinte al Franţei: „Mulţi au votat pentru mine pentru a bloca extrema dreaptă” VIDEO

„Colegi, compatrioţi, aţi ales azi un proiect care este un proiect social, verde, bazat pe muncă, creaţie, un proiect care va elibera forţele noastre culturale, pe cele din educaţie, pe cele profesionale. Acest proiect este unul cu care voi construi cu muncă asiduă în următorii ani. În fiecare zi mă voi asigura că respect pe fiecare dintre voi şi vom construi o societate bazată pe egalitate între femei şi bărbaţi”, a adăugat preşedintele francez.

„Trebuie să fim binevoitori şi respectuoşi faţă de compatrioţii noştri în aceste vremuri de îndoială. Nimeni nu va fi lăsat în urmă. Vom aborda împreună toate provocările care ne aşteaptă. Vom scrie istoriile pentru generaţiile care vor veni şi pentru viitor. Războiul din Ucraina ne arată că trăim vremuri tragice. Anii ce vin nu vor fi liniştiţi, vor fi istorici, dar vom scrie istoria împreună”, a mai transmis Emmanuel Macron.

Preşedintele francez le-a mai spus alegătorilor că trebuie să abordeze cei 5 ani care urmează împreună şi trebuie să găsească un mod de a face următorii 5 ani mai buni.

„Fiecare dintre noi va avea o responsabilitate, fiecare va fi angajat în această luptă, pentru că fiecare va putea conta mai mult decât pe el însuşi: pe poporul francez; este o forţă pe care o iubesc atât de mult şi sunt mândru să îl slujesc în continuare”, a mai spus Macron, încheindu-şi duscursul cu „Trăiască Republica, trăieşte Franţa”.

