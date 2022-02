OSCE: Peste 1500 de încălcări ale armistiţiului în estul Ucrainei / Ministrul ucrainean al Apărării anunţă primirea de ajutor armat din Canada

Raportul a acoperit atacurile de vineri, în care observatorii au înregistrat 975 de încălcări în Lugansk şi 591 în Doneţk, două regiuni parţial controlate de separatiştii proruşi. Observatorii au mai spus că a înregistrat 860 de explozii în Lugansk şi 553 în Doneţk.

OSCE a confirmat că un civil a fost rănit în zona Doneţk controlată de guvern.

Armata ucraineană a anunţat, sâmbătă, că doi soldaţi au fost ucişi şi patru au fost răniţi în urma bombardamentelor de către separatiştii proruşi, în timp ce Rusia a deschis o anchetă în urma informaţiilor conform cărora obuzele ucrainene au explodat în regiunea Rostov, acuzaţii pe care Kievul le-a negat categoric.

Pe de altă parte, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a mulţumit, sâmbătă, armatei Canadei pentru că a trimis puşti, mitraliere şi echipamente de supraveghere.

"Vă mulţumesc pentru această decizie importantă şi oportună", a scris Reznikov pe Twitter.

Weapons for @ArmedForcesUkr from our close 🇨🇦 friends ✅ We received military aid in the form of rifles,machine guns with optical sights,night vision&surveillance devices&military equipment.Thank you for this important & timely decision! @AnitaAnandMP special thank to You 🇺🇦🤝🇨🇦 pic.twitter.com/JgaK4iPqId