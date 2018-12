O decizie la care se va ajunge cu sau fără Guvernul May. La votul de încredere din partid, de săptămâna trecută, premierul conservator a constatat pierderea a peste o treime din voturile parlamentarilor partidului său, care optează fie spre formula no deal-hard Brexit, fie spre cea al revenirii în UE. Totuşi, o moţiune de neîncredere în Guvern nu s-a dezbătut încă în Camera Comunelor, acolo unde opoziţia laburistă semnalizează că vrea să răstoarne guvernul, cu perspectiva unor alegeri anticipate.

Până la confruntarea cu Parlamentul, Guvernul May are două variante alternative, după intrarea la vot cu actualul acord, în ianuarie – cu şansa unei puternice înfrângeri, cu 80-100 de voturi contra: Ieşirea dezordonată, fără acord, din UE sau renunţarea la Brexit. Dar o asemenea decizie nu poate fi luată fără un nou referendum, din ce în ce mai posibil, unde opţiunea între no deal şi no Brexit înclină spre anularea Brexitului.

Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaborează deja planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană, afirmă surse citate de publicaţia The Times. Deşi premierul Theresa May refuză organizarea unui nou referendum privind apartenenţa Marii Britanii la UE, David Lidington, secretar de Stat la Cancelaria premierului, a discutat cu deputaţi laburişti în efortul de a forma o coaliţie de susţinere a unui noi referendum, în timp ce, Gavin Barwell, şeful personalului de la Downing Street 10, a declarat că organizarea unui nou referendum este „singurul drum înainte“, în contextul în care Acordul negociat de Londra şi Bruxelles pe tema Brexit probabil va fi respins de Camera Comunelor. O altă echipă studiază opţiunile şi impactul variantei no deal.

Uniunea Europeană a semnalat că nu va accepta renegocierea Acordului semnat cu Marea Britanie pe tema Brexit. Theresa May vrea renegocierea situaţiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestată de numeroşi parlamentari britanici. Garanţiile acordate Irlandei de Nord riscă să blocheze Marea Britanie între uşile Uniunii Europene, nici înăuntru, nici afară, în uniunea vamală, dar fără participare la decizie, se arată în raportul guvernamental de evaluare juridică.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit până în 2020, cu posibilitatea prelungirii încă doi ani, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat deja ca formă de protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.

Majoritatea cetăţenilor Marii Britanii vor organizarea unui nou referendum şi sunt favorabili rămânerii Marii Britanii în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj de opinie comandat de postul tv Sky News. Conform sondajului, 53% dintre cetăţenii britanici vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană, iar 36% se opun iniţiativei. De asemenea, 53% dintre britanici ar vota pentru rămânerea Marii Britanii în UE, 32% sunt favorabili ieşirii din Uniunea Europeană fără niciun acord, iar 16% acceptă Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul.

De altfel, o majoritate parlamentară se opune opţiunii no deal, fapt ce ar putea dirija opţiunile în cazul unui viitor referendum. Totuşi, doamna May nu este încă decisă dacă să recurgă la un asemenea pas, un nou referendum subliniind eşecul său de a nu putea îndeplini prevederile primului referendum, care sublinia dorinţa de Brexit. Totuşi, dacă până de curând un nou referendum era respins vocal şi dur, astăzi opţiunea se conturează tot mai mult la Londra, presată şi de perspectiva no deal, cu costuri economice enorme, şi de Uniunea Europeană, care îşi doreşte şi ea ori acordul convenit, ori renunţarea la Brexit.