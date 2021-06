Muntenegru, la un pas de faliment din cauza unei autostrăzi. China ar putea prelua o parte din teritoriul ţării

Studiile de fezabilitatea comandate la începutul anului 2010 au arătat că traseul presupune riscuri investiţionale uriaşe, deoarece ar trebui să străbată munţi şi văi pe distanţe foarte mari.

Banca Europeană de Investiţii sau Fondul Monetar Internaţional au refuzat să finanţeze proiectul, motiv pentru care fostul prim-ministru şi actual preşedinte din Muntenegru, Milo Đukanovic, a apelat la ajutorul Chinei.

China a finanţat proiectul cu 1 miliard de dolari prin intermediul unei bănci afiliate companiei de stat China Road and Bridge Corporation, dar Muntenegru a cheltuit întreaga sumă în 6 ani. Autostrada nu a fost construită complet, ea având acum aproximativ 41 de km.

Muntenegru trebuie să returneze prima tranşă din împrumutul acordat de China în iulie 2021, dar nu dispune de fondurile necesare. În baza contractului, transmite Euronews, statul poate ajunge în situaţia gravă de a fi nevoit să cedeze suveranitatea unei părţi din teritoriul naţional în favoarea Chinei.

Muntenegru a apelat la ajutorul Uniunii Europene încă din primăvara anului 2021, cerând sprijin pentru returnarea împrumutului. Apelul către Uniunea Europeană a rămas fără răspuns. Fosta ţară iugoslavă este unul dintre candidaţii la aderarea la Uniunea Europeana cu şanse mari de acceptare a dosarului, conform Ziare.com.

#Montenegro's most controversial infrastructure project: the country's first highway - cutting through mountains and @UNESCO protected river valleys. With #COVID19 having destroyed the tourist industry, Montenegro struggels to finish it. A highway to nowhere? Friday @euronews pic.twitter.com/niwl69h722