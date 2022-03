LIVE TEXT | O săptămână de război în Ucraina. Oficiali ucraineni confirmă capturarea oraşului Herson de către armata rusă. Noi bombardamente la Kiev

UPDATE 07.56 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou mesaj către populaţie, că armata rusă nu va avea linişte în Ucraina şi că soldaţii care atacă ţara sunt doar nişte „copii confuzi care au fost folosiţi”, informează AP.

UPDATE 07.41 Departamentul american al Apărării nu vede niciun indiciu că armata belarusă se implică sau se pregăteşte să se implice în ostilităţile din Ucraina.

„Nu am văzut”, a spus secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, la o conferinţă de presă, când a fost întrebat dacă Pentagonul vede vreun indiciu că armata belarusă se implică sau se pregăteşte să se implice în ostilităţile din Ucraina. El a mai menţionat că serviciile de informaţii americane nu au văzut niciun indiciu că Putin ar aduce întăriri suplimentare din alte părţi ale ţării.

UPDATE 07.36 Sutele de vehicule blindate ruseşti care se îndreaptă spre Kiev "rămân în prezent blocate" pe drum, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului american al Apărării, John Kirby, relatează BBC.

„Conform celor mai bune estimări ale noastre, nu au făcut niciun progres apreciabil în ultimele 24 până la 36 de ore”, a spus Kirby, miercuri, la Pentagon.

UPDATE 07.17 Este cel mai mare oraş capturat de forţele ruse de la începutul invaziei în urmă cu şapte zile. Şeful administraţiei regionale, Gennadi Lakhuta, le-a cerut locuitorilor Telegram să rămână acasă, indicând că "ocupanţii (ruşi) sunt în toate părţile oraşului şi sunt foarte periculoşi".

Primarul acestui oraş de 290.000 de locuitori, Igor Kolykhaïev, a anunţat că a discutat cu "oaspeţi înarmaţi" într-o clădire a administraţiei din Herson, dând de înţeles, fără a le numi, că este vorba de trupe ruseşti. "Nu aveam arme şi nu am fost agresivi. Am arătat că lucrăm pentru a securiza oraşul şi încercăm să facem faţă consecinţelor invaziei”, a spus el într-o postare pe Facebook. "Avem dificultăţi uriaşe cu strângerea şi înhumarea morţilor, livrarea alimentelor şi medicamentelor, colectarea gunoiului, gestionarea accidentelor etc.”, a continuat el. El a asigurat că nu a făcut nicio promisiune ruşilor şi "pur şi simplu a cerut să nu împuşte în oameni", anunţând, de asemenea, restricţii de circulaţie pe timpul nopţii. "Până acum totul este bine. Drapelul care este arborat deasupra noastră este ucrainean. Şi pentru ca lucrurile să rămână aşa, aceste cerinţe trebuie îndeplinite”, a adăugat el.

Armata rusă a anunţat miercuri dimineaţă că a pus capturat oraşul Herson, situat nu departe de peninsula Crimeea anexată în 2014 de Moscova. Acest oraş-port şi periferiile sale au fost ţinta unor bombardamente intense.

UPDATE 05.10 În centrul oraşului Harkov, Catedrala Sfânta Adormire a fost avariată în urma bombardamentelor Rusiei din 2 martie. Ferestrele şi vitraliile din catedrală au fost sparte, iar decoraţia catedralei a fost deteriorată. „În urma bombardamentelor, oamenii din interiorul catedralei nu au fost răniţi”, informează serviciul de presă al eparhiei Harkov al Bisericii Ortodoxe Ucrainene. După cum s-a raportat, poliţia din Harkiv a deschis 151 de proceduri penale pentru infracţiunile comise de armata rusă în oraş. UPDATE 04.27 Corespondentul CBS News, Charlie D'Agata, transmitea în direct de pe un acoperiş din Kiev, când exploziile au zguduit oraşul, relatează BBC. Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx — Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022 Reporterul a confundat iniţial explozia cu un fulger înainte ca sunetul să ajungă la echipa de ştiri câteva secunde mai târziu. UPDATE 04.00 The Kyiv Independent notează că sirenele sună din nou în noaptea dinspre miercuri spre joi la Kiev, oraş care este ţinta unor noi bombardamente. În apropierea staţiei de metrou Druzhby Narodiv s-au auzit patru explozii. Localnicilor li s-a cerut să meargă la cele mai apropiate adăposturi. Bbc.com notează că în staţiile de metrou din Kiev se adăpostesc 15.000 de oameni. UPDATE 03.00 Patru adulţi şi doi copii au fost ucişi în atacul aerian al Rusiei asupra oraşului Izium, regiunea Harkov. „Patru adulţi şi doi copii au fost ucişi în atacul aerian al Rusiei asupra Izium, regiunea Harkov. Au rămas într-o casă privată”, a declarat viceprimarul oraşului Izium Volodymyr Matsokin. Potrivit acestuia, atacul a început în jurul orei 23:59 miercuri, 2 martie. Obuzele au lovit un bloc înalt de apartamente şi o casă privată. UPDATE 02.20 Numărul invadatorilor ruşi ucişi de armata ucraineană este în prezent de aproximativ 6.000, a declarat secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, la postul de televiziune Ukraine 24. "Astăzi, Rusia nu are contact cu aproximativ 8.000 de militari săi. Asta nu înseamnă că toţi au murit. Potrivit estimărilor noastre, aproximativ 6.000 de oameni au murit, alţii încă rătăcesc pe undeva", a spus Danilov. El a mai spus că armata rusă spera să fie „întâmpinată cu flori” în Ucraina. „Din anumite motive, au decis că sunt flori aici în februarie. De fapt, sunt flori, dar se numesc „Pioni” [artilerie grea autopropulsată], iar artileria noastră îi acoperă cu „bujori” pe aceşti oameni care au venit. pe teritoriul nostru cu intenţii agresive”, a spus Danilov. UPDATE 01.10 Unităţile de rachete antiaeriene ale Ucrainei au distrus trei avioane şi două elicoptere ale trupelor ruseşti într-o singură zi, a anunţat Comandamentul Forţelor Aeriene pe Facebook. Pe 2 martie, echipajele aeronavelor de luptă Su-24m şi Su-25 au oferit sprijin aerian unităţilor forţelor terestre ucrainene, distrugând coloane de echipament militar rusesc şi soldaţi în regiunile Kiev, Sumi, Cernihiv şi Harkov. "În timpul zilei, unităţile de rachete antiaeriene au distrus trei avioane inamice şi două elicoptere ale invadatorilor," a spus Comandamentul Forţelor Aeriene. Pe 2 martie, serviciul de presă al Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat că până la 30 de avioane de luptă ruseşti au violat spaţiul aerian al Ucrainei, în principal din Belarus, şi au bombardat civili. UPDATE 23.45 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret privind înfiinţarea sediului de coordonare pentru probleme umanitare şi sociale, care va ajuta cetăţenii să depăşească circumstanţele dificile legate de agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei, arată site-ul şefului statului. Potrivit raportului, din cauza invaziei militare a Rusiei în unele oraşe şi sate ucrainene există o situaţie umanitară extrem de dificilă. Mulţi oameni şi-au pierdut casele sau au rămas fără acces la apă, hrană, medicamente şi cele de bază. Pentru a oferi asistenţă eficientă cetăţenilor afectaţi, şeful statului a înfiinţat sediul de coordonare pentru probleme umanitare şi sociale, care va coordona rapid iniţiativele de voluntariat, organizaţiile internaţionale umanitare şi finanţarea dintr-un cont special creat de Banca Naţională a Ucrainei pentru asistenţă umanitară, a spus Preşedinţia. UPDATE 23.05 Ruşii nu au control asupra unei părţi semnificative a teritoriului prin care au avansat. Trupele ruse nu controlează spatele şi mare parte din teritoriul prin care au avansat în Ucraina, arată Centrul pentru Combaterea Dezinformării, citat de Ukrinform. „Ruşii nu controlează spatele şi mare parte din teritoriul prin care au avansat. Nu postaţi hărţi care să arate că ar fi ocupat zone vaste”, se spune în comunicat. În special, Centrul de Combatere a Dezinformării citează ca exemplu o hartă reală de la 1 martie şi una falsă folosită de propagandişti. După cum a raportat Ukrinform mai devreme, în direcţia Lugansk, apărătorii ucraineni luptă din greu împotriva invadatorilor ruşi şi ţin ferm zona. Convoiul mixt al echipamentelor militare inamice a fost distrus. UPDATE 22.25 O rachetă rusă a lovit nava Banglar Samriddhi (sub pavilionul statului Bangladesh), aflată în portul Olvia din Mykolaiv. Un incendiu a izbucnit pe navă, după cum a raportat Administraţia Porturilor Maritime din Ucraina pe Facebook. „... La ora 17:25 pe 2 martie, nava Banglar Samriddhi (steagul Bangladesh), aflată în largul ţărmului Olviei, ancorajul nr. 363, a fost lovită de o rachetă a marinei ruse. Lovitura a afectat suprastructura ”, se arată în comunicat. Potrivit ASPU, un incendiu a izbucnit pe navă. Două remorchere s-au grăbit spre salvarea echipajului. Potrivit primelor rapoarte, nimeni nu a fost rănit în atac. ASPU a reţinut că nava a intrat în port pe 23 februarie, aşteptând încărcarea. UPDATE 22.00 21.50 Atac aerian în zona gării feroviare din sudul Kievului. Obuzul a căzut lângă hotelul Ibis. Clădirea gării a suferit pagube minore. Potrivit Căii Ferate Ucrainene, trenurile nu şi-au sistat activitate. The moment #Russian missile targeted the railway station in #Kyiv capital of #Ukraine about an hour ago pic.twitter.com/rCm7gPtPJa — Zeitung (@Himat75) March 2, 2022 Imagini live din capitala Ucrainei #LIVE : Burning buildings in distance, after #Russia air strike . #Maidan #Kyiv - video feed AFP https://t.co/b7T4Mi9LD3 via @YouTube — CrisP (@crispSV) March 2, 2022 UPDATE 21.10 Casa Albă a anunţat că introduce sancţiuni de blocare completă împotriva întreprinderilor din sectorul rus de apărare. Lista de sancţiuni include 22 de întreprinderi ruseşti care produc avioane militare, vehicule de luptă de infanterie, sisteme de război electronic, rachete şi vehicule aeriene fără pilot pentru forţele armate ruse. La fel, Casa Albă a anunţat că sancţiuni similare vor fi întreprinse şi în adresa Republicii Belorus. UPDATE 20.55 Retailerul H&M anunţă că suspendă vânzările în Rusia. Oracle, unul dintre cei mai mari producători software anunţă, de asemenea, că „în numele celor 150.000 de angajaţi din întreaga lume şi în sprijinul guvernului ales al Ucrainei, cât şi pentru poporul Ucrainei”, îşi suspendă toate operaţiunile din Federaţia Rusă. Tot astăzi, producătorii auto Toyota şi Lexus au declarat că suspendă livrările de autoturisme în Rusia. UPDATE 20.50 Oligarhul Roman Abramovici anunţă că va vinde clubul de fotbal Chelsea Londra, iar banii obţinuţi îi va dona unei fundaţii caritabile pentru ajutorarea victimelor războiului din Ucraina. UPDATE 20.02 22 de tanchişti ruşi au fost capturaţi în Ucraina. Twenty-two #Russian tankers were captured. They came all the way from the Far East. pic.twitter.com/sho1qGGKMD — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022 UPDATE 20:00 Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat miercuri că 498 de militari ruşi au murit şi alţi 1.597 au fost răniţi în războiul din Ucraina. Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat miercuri că 498 de militari ruşi au murit şi alţi 1.597 au fost răniţi în războiul din Ucraina.



Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării susţine că 2.870 de soldaţi şi „naţionalişti” ucraineni au fost ucişi, iar aproximativ 3.700 răniţi. Este prima dată când Rusia anunţă un bilanţ al pierderilor din rândul forţelor sale. Partea ucraineană afirmă că bilanţul este mai grav în rândul armatei ruse decât spune Moscova, ridicându-se la aproape 6.000 de militari ruşi morţi în lupte. Aceste date nu pot fi verificate în mod independent. UPDATE 19:45 Peste 1.000 de străini s-au alăturat până acum luptei împotriva Rusiei, spune ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba. „Au venit deja voluntari din 16 ţări din întreaga lume în Ucraina gata să lupte împreună cu poporul ucrainean împotriva agresorilor. Numărul lor a trecut deja de 1.000”, a spus şeful diplomaţiei ucrainene, citat de DPA. UPDATE 19:41 Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluţie care „cere Rusiei să înceteze imediat utilizarea forţei împotriva Ucrainei”. Rezoluţia fost votată de 141 de ţări, o majoritate covârşitoare. Alte cinci ţări au votat împotrivă, în timp ce 35 s-au abţinut, printre care China. Rezoluţia cere Moscovei să îşi retragă „imediat, complet şi necondiţionat toate forţele militare” din Ucraina şi „condamnă decizia Rusiei de a creşte statutul de alertă al forţelor sale nucleare”. Ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kisliţia, a denunţat miercuri un „genocid” în curs de desfăşurare în ţara sa, comis de Rusia. „Este deja clar că obiectivul Rusiei nu este doar ocuparea. Este un genocid”, a spus ambasadorul ucrainean. Omologul său rus, Vasili Nebenzia, a făcut apel la un vot împotriva rezoluţiei şi a susţinut, în acord cu retorica obişnuită a Kremlinului, că ţara sa doreşte doar să „oprească” conflictul militar din Donbas. Conflictul militar din Donbas a izbucnit în primăvara anului 2014, între separatiştii proruşi susţinuşi de Moscova şi armata ucraineană, la scurt timp după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. În afară de Rusia, împotriva rezoluţiei au mai votat Belarus, Coreea de Nord, Eritreea, Siria. FOTO EPA-EFE UPDATE 19:23 Vadim Medinski, negociatorul-şef al delegaţiei ruse, a anunţat miercuri seara că discuţiile cu partea ucraineană programate iniţial pentru miercuri la prânz şi reprogramate pentru această noapte vor avea loc în cele din urmă joi dimineaţă, într-o localitate din Belarus de lângă graniţa cu Polonia. UPDATE 19:13 Comandantul-şef al Forţelor Armate Ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că forţele ucrainene au „eliberat” oraşul Makariv, situat la 60 de kilometri de Kiev. UPDATE 19:08 Alex Konanihin, un om de afaceri rus, a anunţat, într-o postare pe o reţea de socializare că va oferi o recompensă de 1.000.000 de dolari pentru arestarea lui Vladimir Putin. „Putin nu este preşedintele Rusiei, deoarece a ajuns la putere ca urmare a unei operaţiuni speciale de aruncare în aer a blocurilor din Rusia, apoi a încălcat Constituţia prin eliminarea alegerilor libere şi uciderea oponenţilor săi. În calitate de etnic rus şi cetăţean rus, văd că este datoria mea morală să facilitez denazificarea Rusiei. Voi continua să ajut Ucraina în eforturile sale eroice de a rezista asaltului Hoardei lui Putin”, a scris omul de afaceri rus. Postarea este însoţită de o imagine cu o fotografie a lui Putin şi mesajul: „Căutat: viu sau mort. Vladimir Putin, pentru crime în masă”. UPDATE 19:00 Canalul Nexta a publicat joi pe Twitter un filmuleţ în care două tractoare pot fi văzute tractând un sistem antiaerian de rachete rusesc TorM2 al cărui cost este estimat la 25 de milioane de dolari. #Russian military equipment will soon be used exclusively for agricultural purposes. pic.twitter.com/8Qr30JnKOs — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022 UPDATE 18:58 Autorităţile din Mariupol, oraş-port la Marea Azov, estimează că sute de civili ar fi fost ucişi după ce forţele ruse au bombardat oraşul continuu timp de 12 ore şi au distrus aproape în întregime un cartier rezidenţial, a declarat primarul oraşului Vadim Boichenko, citat de agenţia Interfax, potrivit The Guardian. Autorităţile din Mariupol, oraş-port la Marea Azov, estimează că sute de civili ar fi fost ucişi după ce forţele ruse au bombardat oraşul continuu timp de 12 ore şi au distrus aproape în întregime un cartier rezidenţial, a declarat primarul oraşului Vadim Boichenko, citat de agenţia Interfax, potrivit The Guardian.

„Nici nu putem lua răniţii de pe străzi, din case şi apartamente astăzi, din moment ce bombardamentele nu se opresc”, a spus el.

Forţele de ocupaţie inamice ale Federaţiei Ruse au făcut totul pentru a bloca ieşirea civililor din oraşul de jumătate de milion de locuitori”, a declarat primarul, precizând că soldaţii blocat trenurile şi au tras în direcţia locomotivelor pentru a împiedica evacuarea populaţiei.

„Aşadar, misiunea lor este să ne distrugă, nu au nicio intenţie de a ajuta civilii”, a spus el.

UPDATE 18:54 Regimul aflat la putere în Rusia Regimul aflat la putere în Rusia se pregăteşte să instituie legea marţială , pentru a nu se confrunta cu manifestaţii anti-război, spune un consilier prezidenţial ucrainean.

„Cele două camere ale Parlamentului rus se vor reuni pe 4 martie într-o şedinţă extraordinară de urgenţă. Pe ordinea de zi, după cum am aflat, se află introducerea legii marţiale ca măsurp preventivă”, afirmă Mihailo Podoliak.

Acest lucru ar însemna interzicerea reuniunilor publice, restricţii de circulaţie şi întreruperea comunicaţiilor cu lumea exterioară.

Anterior, Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Putin, a făcut apel la ruşi să iasă zilnic să protesteze faţă de campania militară a Kremlinului împotriva Ucrainei.

UPDATE 18:35 Sancţiunile financiare impuse de SUA, Uniunea Europeană şi alte ţări au dat o „lovitură serioasă” economiei Rusiei, a recunoscut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Economia rusă se află acum sub o presiune serioasă şi o lovitură serioasă, aş spune”, a spus Peskov.

Totuşi, el susţine că regimul „va rămâne în picioare” şi va răspunde sancţiunilor „fără a se împuşca singur”.

Efectele sancţiunilor sunt vizibile mai ales în sectorul bancar. Multe bancomate au rămas fără bani şi, în unele cazuri, nu mai sunt posibile nici plăţile cu carduri.

Prăbuşirea rublei îi face de asemenea pe ruşi să se teamă tot mai mult că economiile lor s-ar putea evapora.

UPDATE 18:27 Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a evocat miercuri perspectiva „răsturnării” de la putere a preşedintelui rus Vladimir Putin în scopul opririi războiului în Ucraina. „Dacă poporul rus ar vedea ce face Putin în Ucraina, cât de frică le este ucrainenilor şi câte vieţi are (şeful statului rus, n. red.) pe conştiinţă, atunci l-ar răsturna de la Kremlin”, a declarat Jean Asselborn, citat de AFP.

UPDATE 18:23 Chiar şi dacă ar captura Kievul, Rusia Chiar şi dacă ar captura Kievul, Rusia ar avea mari dificultăţi în a menţine ocupaţia în Ucraina, spun analiştii militari.

UPDATE 18:20 Armata ucraineană cheamă mamele militarilor ruşi luaţi prizonieri să vină să-şi ia fiii. „S-a luat decizia predării militarilor ruşi luaţi prizonieri mamelor lor, dacă acestea vin să-i ia din Ucraina, la Kiev”, Armata ucraineană cheamă mamele militarilor ruşi luaţi prizonieri să vină să-şi ia fiii. „S-a luat decizia predării militarilor ruşi luaţi prizonieri mamelor lor, dacă acestea vin să-i ia din Ucraina, la Kiev”, se arată într-un comunicat al Ministerului ucrainean al Apărării.

UPDATE 18:01 Un oficial de la Pentagon Un oficial de la Pentagon a transmis că mai mulţi soldaţi ruşi care luptă în războiul din Ucraina au dezerat sau şi-au sabotat echipamentele. Ei sunt înfometaţi, demoralizaţi şi de multe ori rămân fără combustibil.

UPDATE 17:33 Ambasadorul belarus în Republica Moldova, Anatoli Kalinin, a fost convocat miercuri la Ministerul de Externe de la Chişinău, după ce în spaţiul public a fost difuzată o înregistrare video în care preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko le prezenta marţi generalilor săi o hartă tactică în care erau incluse direcţii de atac asupra Ucrainei şi care indica mişcări de trupe spre Transnistria.

În cursul discuţiei cu secretarul de stat Ruslan Bolbocean, ambasadorul Anatoli Kalinin a menţionat că este vorba despre o „prezentare incorectă” de către responsabili ai Ministerului Apărării belarus a informaţiilor respective.

În acest context, secretarul de stat moldovean a subliniat necesitatea unei intervenţii publice din partea Ambasadei Republicii Belarus, care să combată tranşant percepţiile eronate vehiculate în spaţiul public, potrivit unui comunicat al MAE de la Chişinău.

UPDATE 17:13 Un tânăr militar rus a izbucnit în plâns după ce a fost hrănit de civilii ucraineni şi a fost lăsat să vorbească la telefon cu apropiaţii săi, potrivit unei înregistrări de pe Twitter.

Военнопленный в новом Буге расплакался,и сдался добровольно. Какое отношение у нас к пленным? Его накормили,напоили и даже успокоили. pic.twitter.com/9yYWqx4pi9 — Аслан (@antiputler_news) March 2, 2022 UPDATE 16:58 Ucraina s-a transformat deja într-un Afganistan încins pentru Putin. În plus, ruşii nu mai au unde să zboare şi cu cine să facă schimburi comerciale. Sunt excluşi din compteţiile sportive, în timp ce economia lor se duce de râpă. În aceste condiţii, Putin Armata ucraineană a transmis recent că soldaţii din Rusia au fost trimişi la luptă cu mâncare expirată de şapte ani.Ucraina s-a transformat deja într-un Afganistan încins pentru Putin. În plus, ruşii nu mai au unde să zboare şi cu cine să facă schimburi comerciale. Sunt excluşi din compteţiile sportive, în timp ce economia lor se duce de râpă. În aceste condiţii, Putin are şase scenarii , niciunul în favoarea lui, comentează Anton Gheraşcenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei.

UPDATE 16:54 Mai multe persoane Mai multe persoane au postat recenzii online la restaurantele şi cafenelele din Rusia cu detalii despre războiul din Ucraina, pentru a încerca să treacă de controlul strict al presei de stat şi să le spună ruşilor care este situaţia reală.

Comentariile de pe Google Maps sau Afisha.ru, un alt site folosit pe scară largă în Rusia, sunt mai greu de cenzurat, astfel că oamenii au ales să explice ruşilor situaţia din Ucraina prin recenzii la diverse localuri. De cele mai multe ori, utilizatorii folosesc VPN-urile pentru a se feri de restricţiile de pe reţelele sociale.

UPDATE 16:52 Volodimir Zelenski Volodimir Zelenski i-a demis pe şefii administraţiilor regionale de stat Odessa şi Cerkasî şi a numit în locul lor militari.

UPDATE 16:43 Ministerul Britanic al Apărării a publicat pe Twitter cea mai recentă actualizare a situaţiei din Ucraina.

Cinci oraşe din Ucraina sunt încercuite de către trupele ruseşti, însă nu au fost ocupate de către armata rusă. Acestea sunt: Mariupol, Herson, Harkiv, Sumî şi Cernihiv.

Cinci oraşe sunt deja sub ocupaţia rusă: Bediansk, Doneţk, Luhansk, Melitopol şi Knotop.

Se duc lupte crâncene în nordul Luhanskului, în zona Zaporojie (în zona aceasta se află centrala nucleară de pe Nipru), Odesa, Kiev, Poltava, Dnipro, Mîkolaiv şi Stanomir.

UPDATE 15:29 Autorităţile ucrainene au anunţat, miercuri, că peste 2.000 de civili au fost ucişi până acum în invazia Rusiei asupra Ucrainei, care a început în urmă cu aproape o săptămână

UPDATE 14:17 Armata ucraineană Armata ucraineană a distrus , luni seara, cu ajutorul dronelor Bayraktar, 180 de echipamente militare ruseşti în regiune Sumî, în nord-vestul ţării.

Potrivit unei declaraţii a şefului administraţiei militare Sumî, un atac a avut luni seara vizând distrugerea de echipamente militare ruseşti.

În urma atacului, purtat cu drone Bayraktar, 180 de piese de echipament au fost scoase din uz, între care 80 de lansatoare de rachete Grad. În plus, pe o rază de doi kilometri au fost distruse tancuri şi transportatoare blindate.

This evening, it is claimed that Ukrainian TB-2 strike(s) caused catastrophic damage to a Russian Army column, composed of 80 vehicles, half of them 122mm Grad MRLS. This occurred in Romny, Sumy Oblast.#Ukraine #Russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7Wk9TmmLqF — Conflict Update (@Conflict_Update) March 2, 2022

UPDATE 14:00 , localnicii baricadând deja oraşul sudic în aşteptarea trupelor ruseşti. Sunt informaţii că ruşii ar fi început deja asaltul asupra aeroportului şi pe care Ministerul ucrainean al Apărării încearcă să le verifice. Odessa, al treilea oraş al Ucrainei, cu port la Marea Neagră, se pregăteşte de luptă , localnicii baricadând deja oraşul sudic în aşteptarea trupelor ruseşti. Sunt informaţii că ruşii ar fi început deja asaltul asupra aeroportului şi pe care Ministerul ucrainean al Apărării încearcă să le verifice.

UPDATE 13:55 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a ameninţat din nou voalat cu folosirea armei nucleare. Potrivit lui Lavrov, un al treilea război mondial va implica folosirea armei nucleare şi va fi distructiv. „Rusia nu va lăsa Ucraina să obţină arme nucleare”, a spus el într-o nouă încercare de a justifica războiul declanşat de Putin. Ori Ucraina a renunţat la arsenalul său nuclear moştenit odată cu destămarea Uniunii Sovietice şi nu are niciun plan în acest sens, aşa cum trâmbiţează de ani buni liderul de la Kremlin.

Declaraţaia lui Lavrov vine după ce Vladimir Putin a avansat perspectiva unei escaladări nucleare cu Occidentul în privinţa Ucrainei, dând ordin ca „armele de descurajare” ale Rusiei să fie puse în alertă specială.

Casa Albă spune că preşedintele rus „fabrică ameninţări care nu există” cu scopul de a justifica continuarea agresiunii împotriva Ucrainei. De asemenea, Pentagonul nu a detectat deocamdată nicio modificare „concretă” în postura nucleară a Rusiei.

UPDATE 13:49 Uniunea Europeană Uniunea Europeană a aprobat noi sancţiuni împotriva Belarusului pentru sprijinul oferit Rusiei în invazia asupra Ucrainei, a anunţat, miercuri, preşedinţia franceză a Consiliului UE. Sancţiunile vor viza „unele sectoare economice, în special industria lemnului, siderurgia şi exportul de potasiu”, relatează Reuters.

UPDATE 13:41 Soldaţii ruşi Soldaţii ruşi atacă centrale nucleare. Douăzeci de elicoptere ale armatei ruse au plecat din regiunea Mîkolaiv spre oraşul Voznesensk, unde se aflî centrala nucleară Ucraina Sud, transmite Zerkalo Nedeli.

„Tocmai am primit informaţii de la Garda Naţională că un grup de 20 de elicoptere cu paraşutişti la bord a zburat din regiunea Mîkolaiv spre Voznesensk, unde se află centrala nucleară Ucraina de Sud. S-ar putea să aibă loc un atac asupra centralei nucleare”, scrie Anton Gheraşcenko, un consilier al ministrului de Interne.

„Garda Naţională este gata de luptă”, dă asigurări oficialul guvernamental ucrainean.

Trupele ruse au reuşit zilele trecute să intre în zona centralei nucleare Cernobîl. De la intrarea lor acolo, nivelul radiaţiilor a crescut de şapte ori, informează partea ucraineană.

UPDATE 13:29 Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a evitat să confirme că o a doua rundă de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, aşa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE.

„Momentan nu se ştie când vor avea loc noi negocieri”, a precizat Kuleba într-un mesaj video difuzat pe Facebook.

Anterior, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a declarat pentru Reuters că este avută în vedere posiblitatea organizării de noi discuţii cu partea rusă, dar că este nevoie de „o agendă substanţială”.

UPDATE 13:09 Armata ucraineană a efectuat în noaptea de marţi spre miercuri o operaţiune ofensivă de succes în zona oraşului Mîkolaiv, în sudul ţării, Armata ucraineană a efectuat în noaptea de marţi spre miercuri o operaţiune ofensivă de succes în zona oraşului Mîkolaiv, în sudul ţării, relatează lb.ua

„Nu le-am permis orcilor să doarmă toată noaptea. Am desfăşurat Operaţiunea Romii. Am mers în raioane, am pus mâna pe echipamente şi le-am incendiat, dar am păstrat ceva şi pentru noi. Am muncit din greu la Ciornobaivţî. (...) Ei bine, îi vom elibera pe medici, dar îi vom pedepsi pe toţi ceilalţi acum. Lucrăm”, a anunţat Vitali Kim, şeful administraţiei regionale Mîkolaiv.

Potrivit lb.ua, o coloană cu sute de echipamente a fost distrusă în apropiere de Mîkolaiv.

UPDATE 12:59 Sute de muncitori şi localnici au blocat un drum de acces către o centrală nucleară ucraineană din apropierea oraşului Enerhodar, din sud-estul oraşului, în timp ce forţele ruse avansează în zonă.

Videoclipurile postate pe pagina de Facebook a autorităţii locale au arătat o mulţime mare purtând steaguri ucrainene blocând drumul miercuri dimineaţă.

Pentru a bloca artera au fost folosite şi camioane de gunoi.

#Ukraine 🇺🇦: residents are doing everything they can to fortify Energodar (#Zaporizhzhya region) and #Europe's largest nuclear power plant, as the Russian invasion stands on the edge of town. pic.twitter.com/5PojrjRaXX — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 2, 2022

Dmitro Orlov, primarul oraşului Enerhodar, a declarat pe pagina sa de Facebook: „Am transmis poziţia oraşului nostru şi a locuitorilor săi că ZNPP (Centrala nucleară Zaporijhia) se află sub o protecţie sigură, că muncitorii şi locuitorii din Enerhodar sunt sub steaguri ucrainene”.

„Toate serviciile municipale funcţionează în regim de urgenţă. Nimeni nu va preda oraşul. Oamenii sunt hotărâţi”, a adăugat Orlov.

Workers at the #Zaporizhzhya nuclear power planets are preparing to block the movement of the occupants. pic.twitter.com/Uz3nSKIYev — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Rusia a informat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) că forţele sale militare au preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei Zaporojie, a declarat marţi directorul general Rafael Mariano Grossi.

UPDATE 12:52 Aleksei Navalnîi, principalul opozant politic al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, principalul opozant politic al lui Vladimir Putin, a făcut apel la ruşi să iasă zilnic să protesteze faţă de campania militară a Kremlinului împotriva Ucrainei.

„Aleksei Navalnîi i-a chemat pe oameni să iasă şi să protesteze împotriva războiului în fiecare zi la ora 19:00 şi în weekenduri la 14:00. În principalele pieţe din oraşele unde locuiţi”, a scris pe Twitter Kira Iarmîş, purtătoarea de cuvânt a opozantului rus.

Mişcarea lui Navalnîi a făcut deja apel la o campanie de nesupunere civică în semn de protest faţă de invazia din Ucraina.

UPDATE 12:31 Rusia a masat trupe tot mai aproape de Kiev, a anunţat miercuri primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko, informează Reuters.

„Ne pregătim şi vom apăra Kievul! Kievul rezistă şi va rezista”, a adăugat Kliciko într-o postare online.

În acelaşi timp, adjuncta ministrului ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a declarat că autorităţile verifică informaţiile conform cărora Rusia ar fi atacat cu rachete şi obuze portul Odesa de la Marea Neagră.

UPDATE 12:23 Un grup de aleşi din regiunea Moscova i-a cerut preşedintelui rus Vladimir Putin să oprească războiul împotriva Ucrainei.

Într-o scrisoare deschisă , Consiliul Deputaţilor din districtul Gagarinski avertizează că războiul dus de Putin împotriva Ucrainei va duce la sărăcirea întregii Rusii, dar şi la alte consecinţe. Ei numesc învazia din Ucraina drept un „dezastru”.

„Aceasta este calea spre degradarea şi sărăcirea Federaţiei Ruse. Nicio altă acţiune nu ar putea provoca mai multe daune economiei ruse“, se arată în scrisoare.

UPDATE 12:09 Noi negocieri între ruşi şi ucraineni.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că delegaţia rusă va ajunge la locul unei noi runde de negocieri, astăzi, 2 martie, după-amiaza târziu, informează presa rusă.

Peskov a menţionat că delegaţia rusă va fi pregătită să se întâlnească cu reprezentanţii Ucrainei.

„Astăzi după-amiază târziu, delegaţia noastră va fi la locul său şi va fi pregătită să se aşeze la masa negocierilor. Locul nu a fost dezvăluit în prealabil. Medinski va continua să fie principalul negociator", a spus Peskov.

Vladimir Medinski este unul dintre cei mai controversaţi oameni din anturajul apropiat al lui Vladimir Putin. Acesta a ocupat funcţia de ministru al culturii între 2012 şi 2020, interval în care a supervizat transformarea culturii ruse în una de propagandă şi persecutare a artiştilor şi cercetătorilor disidenţi. Peskov a evitat să spună unde anume s-ar putea desfăşura reuniunea, a cărei primă rundă a avut loc la 28 februarie la frontiera belaruso-ucraineană. Totodată, Dmitri Peskov a acuzat din nou Occidentul, afirmând că acţiunile pe care le întreprind în prezent multe state sunt unele neprietenoase faţă de Rusia. Întrebat dacă se intenţionează extinderea listei de "state neprietenoase" faţă de Rusia, pe care în prezent sunt incluse oficial doar SUA şi Republica Cehă, Peskov a spus: "Analizând măsurile pe care multe ţări le iau împotriva noastră, acum ele sunt toate de facto ţări ne-prietene, fie că sunt sau nu sunt incluse pe listă". La rândul său, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a declarat Reuters că este avută în vedere posiblitatea organizării de noi discuţii cu partea rusă, dar că este nevoie de "o agendă substanţială".

UPDATE 11:46 Ministerul rus al Apărării a confirmat că a organizat atacuri cu rază lungă de acţiune cu arme de precizie care vizează infrastructura de comunicaţii ucraineană, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al armatei ruse, generalul-maior Igor Konaşenkov, relatează CNN, potrivit News.ro.

Sediul serviciilor secrete ucrainene s-a numărat printre ţintele bombardamentelor, potrivit agenţiei de ştiri de stat ruse TASS.

Marţi, zona din apropierea turnului de televiziune din capitala ucraineană, Kiev, a fost ţinta unui atac major al trupelor ruse, după cum arată numeroasele videoclipuri şi imagini postate pe reţelele sociale.

Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne a confirmat, de asemenea, că a avut loc o lovitură militară în apropierea turnului TV. Nu a fost imediat clar dacă zona din apropierea turnului TV se numără printre ţintele menţionate de Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 11:45: Fostul preşedinte ucrainean fugar Viktor Ianukovici se află acum la Minsk. Potrivit publicaţiei Ukrainskaia Pravda, Kremlinul ar putea încerca să-l proclame „preşedintele” Ucrainei acolo. Fostul preşedinte ucrainean fugar Viktor Ianukovici se află acum la Minsk. Potrivit publicaţiei Ukrainskaia Pravda, Kremlinul ar putea încerca să-l proclame „preşedintele” Ucrainei acolo. Acesta este unul dintre scenariile Federaţiei Ruse.

„Informaţiile primite indică faptul că Kremlinul pregăteşte un fel de operaţiune sau acţiune de informare privind întoarcerea fostului preşedinte Ianukovici în Ucraina sau publicarea unui apel în numele său către poporul ucrainean în viitorul apropiat”, scrie presa ucraineană.

UPDATE 11:19 Civili din Starobilsk, în regiunea Lugansk, se opun înaintării convoiului armatei ruse. Zeci de oameni se opun cu mâinile goale, deşi regiunea este controlată deja de armata rusă.

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants' military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

UPDATE 11:06 Bombardamente în Odesa. O explozie a avut loc în zona aeroportului, anunţă Nexta.

The occupants began shelling #Odesa. An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

>

Mesajele radio interceptate indică faptul că trupele refuză să se supună ordinelor comandamentului central de a bombarda oraşele ucrainene şi se plâng că rămân fără provizii de alimente şi combustibil.

Înregistrările se numără printre cele aproximativ 24 de ore de material obţinut de firma de informaţii ShadowBreak de la începutul invaziei Ucrainei săptămâna trecută.

UPDATE 10:46 Grupul de hackeri NB65, care este asociat cu Anonymous, a anunţat că au reuşit să pirateze Centrul de control al agenţiei spaţiale ruse Roskosmos, a anunţat pe Twitter Anonymous.

„Grupul de hackeri NB65, afiliat Anonymous, a dezactivat Centrul de control Roscosmos. Rusia nu mai are control asupra sateliţilor săi spion.“

JUST IN: Hacking group 'NB65', affiliated with #Anonymous has shut down the Control Center of the Russian Space Agency 'Roscosmos'. #Russia has no more control over their own Spy-Satelites. #OpRussia#OpKremlin #FreeUkraine #FckPutin pic.twitter.com/1iZBDN48rw — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 1, 2022

UPDATE 10:32 În Herson, forţele ruse ar avea sub control portul şi gara oraşului. Ruşii sunt peste tot în oraş

acum. Dar încă nu au încercat să preia puterea. Ne-au atacat mai mult magazinele. Se pare că au rămas fără resurse, rezerve şi au venit în oraş pentru a supravieţui, spun localnicii.

Ruşii sunt peste tot în oraş acum. Dar încă nu au încercat să preia puterea. Ne-au atacat mai mult magazinele. Se pare că au rămas fără resurse, rezerve şi au venit în oraş pentru a supravieţui, spun localnicii. Primarul Kolihaiev i-a cerut preşedintelui Ucrainei să organizeze un coridor verde pentru a „strânge sutele de cadavre în zona oraşului”. De asemenea, este necesar să aducă produse în Herson deoarce depozitele sunt situate în afara oraşului. Într-un comentariu pentru Radio Svoboda , Kolihaiev a spus că atât militarii, cât şi populaţia civilă au fost ucişi şi răniţi. Ruşii bombardează cladiri civile chiar şi şcoli au fost lovite. A building of the Armed Forces of #Ukraine after prolonged fighting in #Kherson. The occupiers report that they have captured the city. We are waiting for confirmation or denial of this claim. pic.twitter.com/Gnx8pSCWhR — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

UPDATE 10:29 În Ovruci, regiunea Jîtomîr, un mercenar din grupul Wagner a fost luat prizonier. Mercenarul luptase anterior în Siria, a scris pe contul său de Telegram consilierul ministrului de Interne Anton Gheraşenko . După atacul aerian rusesc asupra Jitomir, a fost confirmată moartea a două persoane, iar alte 16 au fost rănite.

UPDATE 10:11 Şeful statului ucrainean a anunţat, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook, că „aproximativ 6.000 de ruşi au fost ucişi în primele şase zile ale invaziei Rusiei", iar Kremlinul nu va reuşi să cucerească ţara sa cu bombardamente şi atacuri aeriene. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, miercuri dimineaţă, poporului ucrainean, armatei ruse, poporului rus, precum şi întregii lumi. Şeful statului ucrainean a anunţat, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook, că „aproximativ 6.000 de ruşi au fost ucişi în primele şase zile ale invaziei Rusiei", iar Kremlinul nu va reuşi să cucerească ţara sa cu bombardamente şi atacuri aeriene.

Zelenski a vorbit şi despre atacul Rusiei asupra memorialului Holocaustului Babi Iar, unde aproximativ 70.000-10.000 de evrei au fost masacraţi în al Doilea Război Mondial de către trupele germane şi de auxiliarii ucraineni.

UPDATE 10:05 Oraşul Jîtomîr este o altă localitate atacată de ruşi, patru persoane au murit când locuinţele lor au fost lovite de o rachetă de croazieră rusă. Consilierul ministrului de interne ucrainean, Anton Geraşcenko, a declarat pe canalul său Telegram că toate clădirile rezidenţiale din apropierea bazei Brigăzii 95 Aeropurtate din oraşul Jitomir, aflat la 120 de kilometri vest de capitala Kiev, au fost incendiate.

UPDATE 9:33 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat, miercuri, că Ucraina urmează să primească rachete Stinger şi Javelin din străinătate pentru a se apăra de atacurile Rusiei, precum şi un alt transport de drone turceşti, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Mai multe ţări occidentale s-au angajat să furnizeze Ucrainei arme pentru a evita o invazie rusă.

UPDATE 9:29 Cel puţin 21 de persoane au fost ucise şi 112 rănite în bombardamentele din Harkov, potrivit informaţiilor date publicităţii de autorităţile ucrainene.

În ciuda numărului mare de victime, guvernatorul Administraţiei Regionale de Stat Harkov, Oleh Synegubov, a declarat că toate atacurile ruseşti „au fost respinse” şi poziţiile au fost menţinute, în ciuda bombardamentelor puternice asupra Harkovului de marţi şi din cursul nopţii.

Guvernatorul a mai spus că „inamicul rus a suferit pierderi semnificative”.

Trupele ruse au pătruns în zonele de nord-est şi de nord ale oraşului.

Rescuers put out fires in civilian buildings in #Kharkiv, regardless of the danger. pic.twitter.com/Fi4eHtjgdh — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

UPDATE 8:45 În Harkov, o rachetă a fost trasă asupra clădirii Departamentului Regional de Poliţie. Clădirea este aproape distrusă. De asemenea, a fost avariată şi clădirea unei universităţi din vecinătate.