LIVE TEXT | Război în Ucraina, ziua 17. Sirenele antiaeriene au răsunat la Kiev şi Cernăuţi. Capitala, sub cele mai puternice bombardamente de la startul invaziei

UPDATE 08.26 Explozii au fost auzite sâmbătă devreme în oraşele Nikolaev, Dnipro şi Kropivnţki, potrivit BBC Ucraina, care citează autorităţile locale.

Potrivit unui canal Telegram al autorităţilor locale, sistemul de apărare antiaeriană al Dnipro a fost activat cu succes. Nu este clar câte explozii au lovit Dnipro, dar autorităţile au adăugat că aşteaptă răspunsuri oficiale de la armată.

UPDATE 08.10 Sinteza evenimentelor din ultimele ore, potrivit BBC

- Ucraina a acuzat încă o dată Rusia că a împiedicat iarăşi evacuarea oamenilor din oraşul-port Mariupol din sud.

- Condiţiile din oraşul asediat devin din ce în ce mai disperate, deoarece oamenii îndură temperaturi sub limita îngheţului, fără energie electrică şi aprovizionare precară cu alimente şi apă.

- Au fost convenite mai multe coridoare umanitare pentru oraşul Sumî din nord-estul aflat în conflict, sâmbătă dimineaţă, a declarat un oficial local.

- În cel mai recent mesaj video, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o rugăminte plină de pasiune mamelor recruţilor din Rusia să nu-şi trimită copiii la război.

- Preşedintele american Joe Biden afirmă că ţara sa nu va interveni direct militar împotriva Rusiei în Ucraina, dar va extinde lista oligarhilor ruşi supuşi sancţiunilor economice

- Rusia face afirmaţii nefondate cu privire la activităţile SUA cu arme biologice în Ucraina la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU

- Ucraina sugerează că Belarus s-ar putea alătura invaziei Rusiei în următoarele ore

UPDATE 08.05 Sirenele antiaeriene s-au auzit în această dimineaţă şi la Cernăuţi, potrivit relatărilor presei ucrainene.

UPDATE 8.04 Mai multe coridoare umanitare pentru oraşul Sumî au fost stabilite pentru sâmbătă dimineaţă, a anunţat şeful administraţiei regionale din Sumî, Dmitri Jiviţki, citat de BBC.

Potrivit lui Jiviţki, evacuarea civililor va începe la ora locală 09.00 (07.00 GMT), vehicule urmând să plece din şase destinaţii din regiune.

Toate convoaiele se vor îndrepta către oraşul Poltava şi sunt aşteptate să sosească între orele 13.00 şi 14.00.

UPDATE 05.00 Sirenele antiaeriene răsună la Kiev şi Jîtomîr în a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina, informează BBC: Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev se aud cele mai puternice bombardamente de la începutul invaziei.

Sunetele sirenelor reprezintă un avertisment pentru localnici, care trebuie să se adăpostească.

Heaviest shelling I’ve heard from Kyiv since the war started — Trey Yingst (@TreyYingst) March 12, 2022

Pe de altă parte, potrivit Nexta, Rusia a început o "mobilizare ascunsă", populaţia din Doneţk, Lugansk şi Crimeea fiind mobilizată.

UPDATE 03:10 Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un nou mesaj în care a vorbit despre rezistenţa armatei ucrainene, despre curajul soldaţilor, dar şi despre pierderile inamicului. Zelenski a cerut eliberarea primarului din Melitopol, acuzând Rusia că acţiunle sale vor echivala cu ale teroriştilor ISIS. Preşedintele s-a adresat direct militarilor ruşi cărora le-a transmis că se pot salva, dacă predau armele şi pleacă acasă. De asemenea, le-a transmis mamelor din Rusia să nu-şi trimită copiii la război într-o ţară străină, informează News.ro.

”Oameni puternici, într-o ţară de oţel”, asta ar fi explicaţia pentru care Ucraina nu a putut fi capturată, după 16 zile de război, afirmă Zelenski, într-un nou mesaj video, postat pe Telegram.

”Ieşiţi din Ucraina”, le-a mai transmis el ruşilor.

Zelenski a vorbit şi el despre faptul că primarul din Melitopol a fost capturat.

”Evident, acesta este un semn de slăbiciune din partea invadatorilor care nu au găsit niciun sprijin pe pământurile noastre, deşi au contat pe el (...) este clar pentru orice stat democratic din lume că un primar ales legitim este cu adevărat reprezentantul oamenilor (...) Rusia probabil îşi imaginează că un primar este un şef care poate fi uşor înlăturat şi nu înseamnă nimic. Dar aici este Ucraina, aici este Europa, o lume democratică, prin urmare, capturarea primarului din Melitopol, este o crimă nu dar faţă de o persoană, nu doar faţă de o comunitate anume sau faţă de Ucraina, ci şi faţă de democraţia însăşi”, a mai afirmat Zelenski.

”Acţiunile invadatorilor ruşi vor echivala cu acţiunile teroriştilor ISIS. Toată ţara a văzut că Melitopol nu s-a predat invadatorilor. (...) Ucraina cere eliberarea imediată a primarului din Melitopol şi garantarea securităţii tuturor conducătorilor comunităţilor din întreaga ţară (...) Dacă ”, a mai afirmat Zelenski.

Acesta a afirmat, de asemenea, că trupele ruseşti au perturbat coridoarele umanitare, dar, cu toate acestea, 7.144 de oameni au fost salvaţi din mai multe oraşe, iar operaţiunea va continua în zilele următoare.

”Vom face totul pentru a aduce ajutor umanitar în oraşele din Ucraina”, a mai afirmat preşedintele, precizând că Mariupol rămâne sub control rusesc, fără posibilitate de ajutor umanitar deocamdată, dar încercările vor continua sâmbătă.

Zelenski afirmă că peste 12.000 de militari ruşi au murit de la debutul războiului şi mult mai mulţi au fost răniţi.

”Nu i-am invitat pe niciunul dintre ei aici”, a transmis preşedintele, afirmând că militarii ruşi se pot încă salva, dacă predau armele şi pleacă.

Preşedintele ucrainean susţine că numărul militarilor capturaţi este atât de mare, încât nu mai poate fi gestionat de structurile pe care ţara le avea înainte de război.

Zelenski s-a adresat din nou mamelor din Rusia: ”Nu vă trimiteţi copiii la război într-o ţară străină. Nu credeţi promisiunile că vor fi trimişi doar undeva pentru exerciţii sau doar undeva în condiţii non-combat. Verificaţi unde este fiul dvs. Şi dacă ai chiar şi cea mai mică suspiciune că fiul tău ar putea fi trimis la războiul împotriva Ucrainei, acţionează imediat. Nu-ţi da fiul la moarte sau în robie. Ucraina nu şi-a dorit niciodată acest război îngrozitor şi Ucraina nu vrea, dar se va apăra atât cât va fi necesar”, a mai afirmat Zelenski.

El a vorbit şi despre importanţa parteneriatelor, subliniind că Ucraina nu este singură în acest război.

Joe Biden declară că Putin nu va ieşi niciodată cu o victorie din războiul cu Ucraina.

Putin’s war against Ukraine will never be a victory.



He hoped to dominate Ukraine without a fight.

He hoped to fracture European resolve.

He hoped to weaken the trans-Atlantic Alliance.

He hoped to split apart America.



He failed. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

UPDATE 01:00 Ministerul de Externe ucrainean a publicat pe reţelele de socializare o declaraţie dură la adresa ruşilor după ce aceştia l-ar fi răpit pe primarul Metilopolului, Răpirea orimarului de către nişte bărbaţi înarmaţi, aşa cum relatează CNN, e considerată de ucraineni "crimă de război",

„Faptul răpirii primarului Melitopolului, împreună cu alte sute de fapte de crime de război comise de ocupanţii ruşi pe teritoriul ucrainean, sunt documentate cu atenţie de agenţiile de aplicare a legii. Autorii acestei crime şi a altor crime vor fi aduşi în faţa tribunalului”, a declarat ministerul de Externe ucrainean.

Putin şi Lukaşenko ar fi convenit ca Rusia să livreze Belarusului echipamente mmilitare moderne în viitorul apropiat, conform BelTA, agenţia oficială de presă a belaruşilor.

UPDATE 00:30 Varşovia şi Cracovia nu mai acceptă refugiaţi din Ucraina, conform serviciului de graniceri de Stat al Ucrainei. Aproximativ 300.000 de refugiaţi au ajuns în ultimele două săptămâni în cele două oraşe.

Potrivit ONU, peste 2.5 milioane de refugiaţi au ajuns în Polonia, Ungaria, Slovacia, România şi alte ţări europene, de la începutul invaziei ruse.

UPDATE 23:07 Oraşul Nikolaev este bombardat. Obuze puternice ale ruşilor au vizat suburbiile oraşului, lovind clădiri rezidenţiale.

❗️#Nikolaev



Subscribers report about rocket shelling on the suburbs of the city, hitting mostly residential buildings and private facilities. pic.twitter.com/wtlW7BISdI — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

UPDATE 21.35 Un al treilea general-maior rus a fost ucis, anunţă forţele armate din Ucraina. Potrivit acestora, este vorba despre generalul Andriy Kolesnikov care provenea din regiunea de est a Rusiei. Motivul pentru care generali de top ai Rusiei au fost trimişi în prima linie a frontului.

UPDATE 21.10 Parlamentul Ucrainean susţine că forţele de ocupaţie ruse l-au răpit pe primarul din Melitopol, oraş capturat încă din 25 februarie. Potrivit instituţiei, Ivan Fedorov a refuzat să coopereze cu militarii, motiv pentru care a fost ridicat de pe stradă. Răpirea a fost anunţată şi de mai mulţi oficiali ucraineni, între care şi un consilier al Ministerului Afacerilor Interne şi adjunctul şefului Biroului Preşedinţiei.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

UPDATE 21.08 Rusia. Procuratura Generală cere ca Meta să fie recunoscută ca organizaţie extremistă în ţară, cu scopul blocării Instagram şi Whatsapp. Ruşii ar avea la dispoziţie două zie pentru a-şi salva conţinutul de pe aceste reţele. Facebook a fost deja interzisă în Rusia.

Potrivit agenţiei de presă TASS, care citează biroul de presă al Parchetului General. “În conformitate cu legea federală care priveşte contracararea activităţilor extremiste, Parchetul General al Federaţiei Ruse a trimis o cerere în instanţă pentru a recunoaşte Meta ca organizaţie extremistă şi pentru a interzice activităţile sale pe teritoriul Federaţiei Ruse”.

Decizia Moscovei vine în urma unui anunţ al companiei Meta care, conform Reuters, a transmis că va permite utilizatorilor platformelor de socializare deţinute, Facebook şi Instagram, din unele ţări să publice mesaje cu conţinut violent şi inadecvat împotriva Rusiei şi a soldaţilor ţării, în contextul invaziei asupra Ucrainei.

Catalogarea Meta ca fiind organizaţie teroristă implică o modificare temporară a politicii companiei, iar Reuters transmite că Meta permite, de asemenea, unele postări ale utilizatorilor reţelelor de socializare prin care cer moartea preşedintelui Vladimir Putin sau a omologului său bielorus, Alexandr Lukaşenko. Astfel de mesaje vor fi permise, cu excepţia cazului în care acestea conţin şi referinţe către alţi lideri sau oficiali.

Potrivit The Washington Post, WhatsApp şi Instagram sunt printre cele mai populare platforme de socializare din ţară. Săptămâna trecută, autorităţile din Rusia au blocat accesul la Facebook şi Twitter, invocând “cazuri de discriminare împotriva mass-media şi a resurselor ruse de informaţii”.

UPDATE 20.44 Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a susţinut, în cadrul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate, întrunit la solicitarea Rusiei pe motivul că Ucraina produce arme biologice, că Rusia a descoperit dovezi ale eforturilor Ucrainei de a ascunde cercetările realizate cu privire la armele biologice.

Drept răspuns, ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, argumentează că afirmaţiile lui Nebenzia sunt o încercare de a ”fabrica un pretext pentru atac”, Rusia fiind cea care deţine, în realitate, un program al armelor biologice, conform BBC.

UPDATE 20.08 Un transport de asistenţă de securitate din Statele Unite pentru Ucraina va ajunge în Europa în următoarele 24 de ore, a declarat vineri reporterilor un înalt oficial american al apărării, potrivit CNN.

UPDATE 19.45 Peste 200 de civili, dintre care 11 copii ucişi la Harkiv de Rusia. Potrivit lui Serhii Bolvinov, şeful Departamentului de Investigaţii al poliţiei din regiunea Harkiv, 10 civili, inclusiv trei copii, au fost ucişi în ultimele 24 de ore.

În Mariupol, 1582 de civili au fost ucişi de la începutul războiului.