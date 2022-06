LIVE TEXT | Război în Ucraina. Trupele ucrainiene se retrag în Lysychansk, unde vor continua rezistenţa. Retragerea din Severodoneţk va dura câteva zile

UPDATE 06.00 Ocupanţii ruşi vor încerca să încerce Lysychansk, dar se vor confrunta cu probleme - ISW

Trupele ucrainene îşi vor menţine apărarea în jurul Lysychansk şi vor continua să epuizeze trupele ruse care se vor confrunta cu probleme în încercarea de a înconjura oraşul, se arată într-un raport al Institutului American pentru Studii de Război (ISW).

„Armata ucraineană va ocupa un deal în Lysychansk, ceea ce le poate permite să respingă atacurile ruseşti pentru o perioadă de timp dacă ruşii nu reuşesc să-i înconjoare sau să-i izoleze”, a scris ISW.

Experţii adaugă că ruşii din Severodoneţk vor trebui să creeze o punte de traversare a râului dinspre est, ceea ce va necesita timp şi efort suplimentar.

Pentru a izola complet Lysychansk, ocupanţii ruşi vor trebui să întrerupă rutele logistice ucrainene de la Bakhmut şi Siversk.

„Trupele ruse se vor confrunta probabil cu probleme în finalizarea încercuirii mari din jurul Lysychansk-ului din cauza unei încercări eşuate de a traversa râul în Belogorovka, la nord-vest de Lysychansk, la începutul lunii mai.”, spun experţii ISW.

Analiştii prevăd că trupele ruse vor prefera să finalizeze încercuirea operaţională a Lysychansk dinspre Lyman în viitor, mai degrabă decât un asalt terestru asupra Slaviansk.

„Trupele ruse continuă să tragă asupra Seversk, probabil încercând să întrerupă rutele logistice ucrainene către Lysychansk”, se arată în comunicat.

După cum a transmis şi agenţia de ştiri UNIAN, retragerea Forţelor Armate ale Ucrainei de la Severodoneţk va dura câteva zile, deoarece există multe unităţi. În acelaşi timp, nu se vorbeşte despre retragerea armatei ucrainene de la Lysychansk. Se ştie că trupele ruseşti cu sprijinul aeronavelor înaintează în toate direcţiile în zona Severodoneţk şi Lysychansk.

UPDATE 01.16 E nevoie de 10 ani pentru a curăţa toate minele din Ucraina

Potrivit estimărilor preliminare, Ucraina va avea nevoie de 10 ani pentru a-şi curăţa teritoriile de mine, a declarat Oleksandr Khorunzhiy, ofiţer de presă al Serviciului de Stat de Urgenţă din Ukraine.

According to preliminary estimates, Ukraine will need 10 years to clear its territories from mines - Oleksandr Khorunzhiy, press officer of the State Emergency Service of #Ukraine . pic.twitter.com/57CLXnqwMd

UPDATE 00.27 Rusia foloseşte până la 1.000 de obuze pe oră

„Federaţia Rusă foloseşte până la 1.000 de obuze pe oră pentru a-i suprima psihologic pe luptătorii noştri”, a spus ministrul ucrainean al apărării, Alexei Reznikov. El a mai subliniat că armele care vin din Occident schimbă foarte mult imaginea bătăliei.

"Russian Federation uses up to 1,000 shells per hour to psychologically suppress our fighters," Ukrainian Defense Minister Alexei Reznikov.



He also stressed that the weapons that come from the West greatly change the picture of the battle. pic.twitter.com/H1PaL7wqn2