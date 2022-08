LIVE TEXT | Război în Ucraina. Cea mai faimoasă barjă din Ucraina a fost furată. Rusia suspendă deocamdată campania spre Slaviansk

UPDATE 06.02 Forţele armate ale Ucrainei vor putea, probabil, să lanseze o contraofensivă în direcţia Izyum

Federaţia Rusă continuă să transfere trupe din partea de nord a regiunii Doneţk pentru a sprijini poziţiile defensive din sudul Ucrainei, ceea ce va slăbi forţele ocupanţilor în direcţia Slaviansk.

Forţele armate ale Ucrainei vor putea, cel mai probabil, să lanseze o contraofensivă în direcţia Izyum. Federaţia Rusă continuă să transfere trupe din partea de nord a regiunii Doneţk pentru a sprijini poziţiile defensive din sudul Ucrainei, ceea ce va slăbi forţele ocupanţilor în direcţia Slaviansk, consideră Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

Federaţia Rusă probabil că suspendă deocamdată campania spre Slaviansk, potrivit analiştilor Institutului. ISW a citat cuvintele reprezentantului GUR, Vadym Skibytskyi, care a raportat că în urmă cu două săptămâni, armata rusă a retras grupurile tactice ale Forţelor Aeropurtate din regiunea Doneţk.

„De asemenea, Ministerul Apărării britanic a remarcat că forţele ruse au identificat probabil regiunea Zaporijia ca un front vulnerabil care trebuie consolidat, iar Statul Major al Ucrainei a raportat că forţele ruse se regrupează în regiunea Zaporijia. Imaginile din reţelele de socializare arată cum în ultima perioadă, trupele ruse transferă echipamente şi personal atât în ​​Zaporijia, cât şi în regiunea Herson”, a adăugat Institutul.

Potrivit experţilor, retragerea parţială a trupelor ruse din partea de nord a regiunii Doneţk va lipsi forţele inamice de puterea militară necesară în regiunea Slaviansk.

„ Retragerea va crea probabil o oportunitate pentru forţele ucrainene de a lansa o contraofensivă în direcţia Izyum, la fel cum capturarea de către Rusia a Oblastului Lugansk a permis Ucrainei să creeze condiţii pentru o contraofensivă în regiunea Herson. Redistribuirea trupelor ruse în regiunea Zaporijia presupune, de asemenea, că forţele ucrainene aflate în contraofensivă nu se limitează la regiunea Herson şi, probabil, vor trece de-a lungul întregii axe sud-est”, a menţionat ISW.

UPDATE 04.31 Kremlinul ia în considerare o solicitare pentru o vizită comună la Olenivka a ombudsmanilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei

Federaţia Rusă are în vedere o solicitare pentru o vizită comună la locul atacului terorist de la Olenivka de către comisarii pentru drepturile omului din Ucraina şi Rusia.

Dmytro Lubinets, reprezentantul pentru drepturile omului al Radei Supreme, a anunţat acest lucru în timpul unui teleton. Potrivit comisarului, acesta a trimis o cerere Federaţiei Ruse cu privire la disponibilitatea sa de a vizita Olenivka împreună cu comisarul pentru drepturile omului în Federaţia Rusă Tetyana Moskalkova şi experţi internaţionali.

"Aşteptăm o reacţie. Puteţi spune că am primit un semnal că au primit cererea mea, o iau în considerare. Nu mă aştept ca asta să se întâmple în zilele următoare..." - a notat avocatul poporului.

Lubinets a adăugat că şi-a propus împreună cu Moskalkova să îi viziteze pe apărătorii răniţi ai Ucrainei, aflaţi în captivitatea inamicului, şi să demareze procedura acordurilor umanitare. El a precizat că ocupanţii încă nu au permis accesul la locul atacului terorist a reprezentanţilor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii.

UPDATE 02.37 Potrivit locuitorilor din Kherson, invadatorii sunt foarte speriaţi. Ei merg din casă în casă şi se îmbracă în civil pentru a scăpa de pe câmpul de luptă.

FAU continuă operaţiunile ofensive de succes în regiunea Herson şi trag în mod regulat asupra poziţiilor invadatorilor.

