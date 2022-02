LIVE TEXT | A cincea zi a războiului din Ucraina. Kievul a mai trecut de o noapte critică, dar următoarele 24 de ore sunt cruciale, anunţă Zelenski

UPDATE 8.45 Cei mai apropiaţi consilieri ai lui Vladimir Putin au părut tulburaţi când acesta a aruncat ieri bomba sa despre pregătirea armelor nucleare. Expresiile generalului de armată Valeri Gerasimov şi ale ministrului apărării Serghei Şoigu au fost surprinse de camerele de filmat în timp ce preşedintele rus ordona punerea arsenalul atomic în aşteptare. Un înalt oficial american al apărării a spus că pasul lui Putin este periculos pentru că o greşeală de calcul, ar putea face lucrurile mult, mult mai periculoase.

UPDATE 8.42 Google a decis să nu mai furnizeze informaţii în timp real despre traficul de pe străzile din Ucraina, în urma consultărilor cu autorităţile locale.

După Facebook şi Twitter, Google este şi el pus în situaţia să aducă modificări speciale pentru Ucraina produselor sale, asta după ce, deja, a oprit monetizarea mai multor canale ruseşti de YouTube.Acum, în discuţie este cel mai folosit serviciu de navigare din lume, Google Maps, care nu va mai afişa informaţiile în timp real despre traficul de pe arterele din Ucraina.

UPDATE 8.41 Peste 400 de mercenari ruşi au fost transportaţi cu avionul din Africa pentru a-l asasina pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Daily Mail. Mercenarii din armată privată a lui Putin, cunoscută sub numele de Grupul Wagner, ar avea ordine de la Vladimir Putin să-l elimine pe Zelenski - şi alte 23 de persoane din conducerea Ucrainei - pentru a permite Moscovei să preia controlul vecinului său din est. Potrivit Times, mercenarilor li s-a oferit o sumă uriaşă pentru misiune.

âUPDATE 8.33 Consiliul de Securitate al ONU a adoptat duminică, la cererea ţărilor occidentale, o rezoluţie care convoacă luni în „sesiune specială de urgenţă“ Adunarea Generală a ONU pentru ca cei 193 de membri ai săi să decidă asupra invadării Ucrainei de către Rusia, transmite AFP. Rezoluţia, susţinută de Statele Unite şi Albania, a fost adoptată de 11 ţări. Rusia a votat împotrivă, Emiratele Arabe Unite, China şi India s-au abţinut. Nu a fost posibil niciun drept de veto pentru această sesizare în conformitate cu reglementările ONU în vigoare.

UPDATE 8.32 Mai multe bombardiere şi avioane de vânătoare au decolat din peninsula Crimeea îndreptându-se spre oraşe din Ucraina, a informat agenţia ucraineană de presă UNIAN. Capitala Kiev şi al doilea oraş ca mărime, Harkov, precum şi Mikolaiv, în apropiere de Marea Neagră şi Herson, în partea de sud a ţării, se numără printre ţinte. Informaţiile nu au putut fi verificate în mod independent.

UPDATE 8.26 Negocierile dintre Rusia şi Ucraina vor începe luni dimineaţa devreme la graniţa dintre Ucraina şi Belarus, potrivit informaţiilor furnizate de surse din ambele ţări, citate de presa rusă şi ucraineană.

UPDATE 8:14 Ministrul ucrainean al Apărării Oleksi Reznikov anunţă într-o postare pe Facebook că au trecut ”96 de ore de rezistenţă”, patru zile de curaj, dăruire şi credinţă”, referindu-se la dat începerii invaziei ruseşti, transmite News.ro

”Dragi ucraineni! 96 de ore de rezistenţă. 4 zile de formare, curaj, dăruire şi credinţă. (...) Durere pentru cei care şi-au dat viaţa pentru Ucraina. Furiw împotriva duşmanului care ne omoară femeile şi copiii distruge oraşe paşnice. Şi încrederea că va fi pedepsit! Sunt necesare pedepse”, a scris Reznikov.

El aminteşte de ajutorul oferit de statele europene şi de SUA,precum şi de cele care au oferit adăpost pentru zeci de mii de bebeluşi şi pentru mamele, lor, despre care afirmă că sunt ”cei pe care dorim să-i protejăm cel mai mult”.

”Toate acestea sunt meritul apărătorilor noştri, întregului popor ucrainean. Care a refuzat să cedeze în faţa tiranului nebun. Şi care este obligat să câştige. Ucraina va câştiga!! Glorie Ucrainei!”, îşi încheie el mesajul.

​UPDATE 8.04 Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a exprimat duminică în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, transmite dpa.

UPDATE 7. 49 Casa Albă a anunţat că preşedintele Joe Biden va organiza luni o conferinţă telefonică cu aliaţii şi partenerii SUA pentru a discuta despre evoluţiile atacului rus în Ucraina şi pentru a coordona un răspuns unit, transmite AFP.

UPDATE 7:42 Într-o conferinţă de presă ţinută duminică, preşedintele de extremă dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, l-a batjocorit pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski – spunând că ucrainenii şi-au pus speranţele în mâinile unui comediant.

UPDATE 7:17 Mai multe explozii s-au auzit, luni dimineaţă, în Kiev şi Harkov, în timp ce în Cernihiv este alertă de raid aerian. O rachetă a lovit o clădire rezidenţială, iar o femeie a fost rănită în incendiu.

Ucraina susţine că trupele sale au reuşit să respingă mai multe atacuri ale trupelor ruse care încercau să asalteze la periferia capitalei. „Am arătat că ne putem proteja casa de oaspeţii neinvitaţi”, a declarat comandantul forţelor armate, generalul colonel Alexander Syrsky, într-o declaraţie publicată în urmă cu aproximativ o oră, transmite BBC.

Între timp, imagini video postate peste noapte au arătat un incendiu într-o clădire rezidenţială din Cernihiv, care a izbucnit după ce a fost lovit de o rachetă rusă, potrivit rapoartelor.

02:45 A rocket hit a residential building in the center of #Chernihiv, #Ukraine. A fire broke out, two lower floors are on fire. The number of injured is currently unknown.#UkraineRussia #UkraineRussia pic.twitter.com/apfyo6YBcf