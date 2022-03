BBC: Cel puţin 80 de cadavre scoase de sub dărâmături la Nikolaev. Armata rusă a atacat o bază militară ucraineană

Reporterul belgian Robin Ramaekers susţine că multe alte cadavre se află „sub dărâmături'.



Numărul morţilor nu a fost confirmat de autorităţile ucrainene, deoarece este vorba despre o bază militară.

Primarul din Nikolaev, Aleksandr Senkevich, a spus că nu a fost timp să sune sirenele de raid aerian înainte de raid, deoarece rachetele au fost lansate din regiunea Herson din apropiere, spre sud-est.

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #vtmnieuws pic.twitter.com/4SXvTuQ1tR