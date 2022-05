Steag ucrainean înfipt pe un vârf de munte numit „Putin“, în Kîrgîzstan. Poliţia anchetează cazul

Un internaut care s-a prezentat ca alpinist a postat un videoclip pe Twitter în care apare un steag ucrainean fluturând lângă o placă ce identifică un vârf drept „Vârful Putin“, la o altitudine de peste 4.000 de metri.

"Vandalii l-au adus şi l-au înfipt aici, nu avem idee cine sunt", a spus internautul, adăugând un emoticon ce sugerează sarcasmul. Poliţia din capitala Bişkek a declarat joi că a audiat doi alpinişti care, potrivit unui pădurar, s-au îndreptat marţi seară spre Vârful Putin.

"În timpul audierii lor în calitate de martori, aceştia au explicat că au descoperit steagul după ce au urcat pe vârf şi l-au filmat cu un telefon", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei pentru AFP, adăugând că vinovaţii ar putea fi amendaţi pentru "vandalism".

Vârful respectiv, anterior fără nume, a fost numit „Putin“ în onoarea preşedintelui rus în 2011, într-o perioadă de consolidare a relaţiilor Kîrgîzstanului cu Rusia, ce a urmat unei revoluţii în această ţară din Asia Centrală cu un an înainte.

Un vârf de 5.169 de metri a fost de asemenea numit în onoarea primului preşedinte al Rusiei, Boris Elţin, cu nouă ani mai devreme.

Kîrgîzstanul, o ţară săracă şi muntoasă din Asia Centrală, este un aliat fidel al Rusiei, notează AFP.

🇺🇦🏔Now the Flag of #Ukraine️ is waving on “Putinʼs Peak” in the mountains of Kyrgyzstan, 56 km from Bishkek. The peak is 4446m high.



This was done by enthusiastic climbers. The flag was given to them by the 🇺🇦Embassy in Kyrgyzstan @UKRinKG. #StandWithUkraine#LifeWillPrevail pic.twitter.com/tiWTG9Neit