Cel puţin şapte morţi în urma prăbuşirii unui elicopter în India: Şeful Statului Major se afla la bord VIDEO

Conform agenţiilor internaţionale de presă, cel puţin şapte persoane au murit în urma acestui accident aviatic, care a avut loc în apropiere de Coonoor, un oraş din districtul Nilgiris.

O anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii cauzelor producerii prăbuşirii elicopterului, un Mi-17V5 rusesc care aparţine Forţelor Aeriene Indiene (IAF).

Generalul Rawat şi soţia sa se aflau la bord împreună cu alţi ofiţeri. Ei se duceau la Defence Services Staff College, o instituţie de formare în domeniul apărării.

Filmuleţe făcute la faţa locului arată epava elicopterului în flăcări într-o zonă forestieră.

Just heard the horrific news, of the crash of the helicopter carrying our CDS Gen Bipin Rawat and his family and colleagues. Hoping and praying that all of them are safe. The nation hopes and prays.