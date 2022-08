Precizările lui Florin Călinescu despre participarea la iUmor. La câte ediţii ale emisiunii va fi jurat

„Nu se poate vorbi despre o revenire a lui Florin Călinescu. Fiindcă este vorba despre o unică colaborare! Din respect pentru Mihai Bendeac, Delia şi Cheloo am răspuns unei invitaţii. Atât şi nimic mai mult! E ca şi cum ai merge la o nuntă, te distrezi, laşi darul şi la final pleci! Uneori, am colaborări mai lungi, alteori colaborări mai scurte. Acum este vorba despre o singură emisiune. Nu am niciun fel de contract cu Antena 1”, a declarat Florin Călinescu pentru Impact.ro.

Noul sezon al emisiunii „iUmor” va începe în această toamnă. Chiar dacă foarte scurtă, prezenţa sa va marca într-un fel o revenire după câteva luni bune de absenţă de la TV.

Acesta a vorbit şi despre internet, spunând că evoluţia continuă se datorează într-un fel şi televiziunii: „În lumea micului ecran e o goană prostească după nişte profituri care se diluează! Dacă cineva crede că poţi găsi audienţă numai în emisiuni de genul în chiloţi, în insule şi continente, prin diverse oceane, nu ştiu ce pot spune?! Există audienţă şi pentru aşa ceva”.

„Dar eu continui să cred în satiră, în umor, fiindcă ştiu că există public pentru asta. D-aia am şi acceptat să particip la o ediţie din seria iUmor! Televiziunea, în slujba căreia mi-am pus oasele o viaţă întreagă, şi nu mă refer aici la una anume, include şi un film bun, şi un serial de calitate! Nu, am, n-am treabă, hai repede dezbracă-te şi treci în junglă!”, a continuat el.

„Televiziunea e un fel de puşcărie, după părerea mea! Adică, ce ţi se dă pe vizetă, aia mănânci! De ce credeţi că a luat avânt Internetul?! Fiindcă i s-a creat un mediu propice. Priviţi la partea de entertainment! Jos pălăria pentru cineva ca BRomania – Matei Dima sau Mircea Bravo! Mare parte dintre telespectatorii care au renunţat la televiziune, se orientează spre Internet.

Podcasturile există şi fiindcă un alt public s-a săturat să vadă toate chiloţăraia aia de pe micile ecrane. Or, dacă televiziunea nu-mi dă altceva, mie ca telespectator, atunci s-a gândit cineva să ofere. Nevoia de divertisment nu va dispărea! Dar ce pune televiziunea pe ecrane azi nu e divertisment. Doar pe ici, pe colo!”, conchide acelaşi Florin Călinescu.