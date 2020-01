Posturile care fac parte din lista must carry 2020: ce noi televiziuni sunt obligaţi cabliştii să preia

CNA a stabilit lista televiziunilor must carry în 2020 FOTO Facebook rcs-rds

Din lista must carry 2020 fac parte 33 de televiziuni, pe lângă posturile publice (TVR 1, TVR 2, TVR 3 şi cele regionale).

Canal 33, IDA TV şi Link Press sunt cele trei noi televiziuni intrate în lista must carry. Pe de altă parte, un singur post a ieşit din listă: Neptun TV.

Amintim că, în ultimul an, din lista must carry au ieşit posturile grupului Intact – Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Chanel, Zu TV – şi Kanal D, ceea ce înseamnă că operatorii de cablu vor trebui să plătească pentru a avea aceste televiziuni în grile. De altfel, Pro TV şi posturile din acelaşi trust au ieşit din lista must carry încă din 2013.



La listă se adaugă şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte: TV5 şi Moldova 1.

Lista posturilor „must carry“ nu se aplică pentru operatorii de televiziune prin satelit.

Serviciile de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, care vor face parte din lista must carry în 2020, potrivit cna.ro sunt:

1. Romania TV

2. National TV

3. Prima TV

4 . B1 TV

5. Digi 24

6. Realitatea Plus

7. Favorit TV

8.Trinitas TV

9. Kiss TV

10. Taraf TV

11. National 24 Plus

12. Music Channel

13. U TV

14. Speranta TV

15. Hit Music

16. Magic TV

17. Naşul TV

18. Orizont TV

19. TV Sud Est

20. TeleStar

21. Travel Mix

22. Credo TV

23. Inedit TV

24. Alfa Omega TV

25. Cinethronix

26. Rock TV

27. NCN

28. Bucureşti TV

29. Medika TV

30. Kapital TV

31. Canal 33

3 2. IDA TV

33. Link Press