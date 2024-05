Sanctuarul animalelor cu handicap, locul unde iubirea învinge prejudecățile. Cadoul primit de la o fundație din străinătate

Sanctuarul Cățeilor este locul special creat la Adăpostul „Ajutați-l pe Lăbuș“ din Galați pentru cățeii accidentați, abandonați și cu șanse extrem de mici de adopție. Nevoile lor sunt cu mai mari decât ale câinilor sănătosi, susține administratorul adăpostului.

În adăpostul Ajutați-l pe Lăbuș, de la marginea Galațiului, sunt găzduiți aproape 1.000 de căței și 200 de pisici. Printre aceștia, sunt și căței cu handicap. Abandonați, accidentați, cu handicap, paralizați, cu probleme neurologice, greu adoptabili, fiecare dintre acești căței spune o poveste.

Pentru aceste suflete a fost construit un loc special în adăpostul Ajutați-l pe Lăbuș. Nevoile sunt mari și mai lipseau unele dotări, precum o cameră specială cu o cadă pentru spălat, uscător pentru animale, mașină de spălat, uscător de rufe. De Paște, visul acesta a fost îndeplinit cu ajutorul unei fundații din străinătate.

„Inimile noastre sunt pline de recunoștință! Grație sprijinului generos al Organizației Labus Family - Help and Hope for Shelter Animals, visul nostru de a oferi o îngrijire adecvată pentru sufletele speciale – cățeii cu handicap de la adăpostul Ajutați-l pe Lăbuș – a devenit realitate. Cu ajutorul organizatiei, am construit o cameră special adaptată, dotată cu facilități esențiale: o cădiță pentru spălat, uscător pentru animale, mașină de spălat, uscator de rufe și multe altele, toate gândite pentru a asigura confortul și îngrijirea adecvată a cățeilor noștri paralizați sau greu deplasabili. Va mulțumim Lăbus Family, pentru că ați ales să dați o sansă la o viață mai bună sufletelor orfane greu încercate și ați investit în bunăstarea lor”, susține Corina Grigore, administratorul Asociației Ajutați-l pe Lăbuș, într-un mesaj pe Facebook.

Cățeii cu handicap au nevoie de tratamente, îngrijire și monitorizare permanente, susține administratorul Sanctuarului.

„Sunt căței paralizați, cu handicap, cărora nimeni nu le dădea șanse, din păcate. Cu toții și-au găsit liniștea la adăpostul <Ajutați-l pe Lăbuș>, unde am creat un loc special pentru ei și facem eforturi să le înfrumusețăm viețile, atât cat se poate. Ochii lor ne privesc, zilnic, plini de recunoștință. Privindu-i, știm că există bucuria vieții și în cazul lor, și suntem convinși că am făcut alegerea potrivită menținându-i în viață. Nevoile lor sunt mai mari decât ale câinilor sănătosi: au nevoie de tratamente, îngrijire și monitorizare permanente”, spune Corina Grigore.