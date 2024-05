Mesajele de Paște ale liderilor de la Chișinău. Maia Sandu a copt pască: Lumina învie chiar când e doborâtă VIDEO

Președintele Rep. Moldova, Maia Sandu, a atras atenția în cadrul unui mesaj transmis cu ocazia Sărbătorilor Pascale asupra tradițiilor moldovene, îndemnând cetățenii țării sale să le promoveze ,,deoarece acestea reprezintă rădăcinile cu care pleacă în lume”.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis mesajul prin intermediul unui clip video în care coace pască împreună cu mai mulți copii.

„Lumina învie chiar când e doborâtă - cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când Învierea era interzisă, iar bisericile - distruse. Nu ne-am lăsat doborâți, ne-am păstrat credința și am trăit fiind învățați că a fi om, a fi onest, a fi bun înseamnă a fi puternic”, a afirmat Maia Sandu.

De Paște, Maia Sandu a vorbit despre obiceiurile pascale, dar și bucuria de a trăi aceste momente alături de oamenii dragi. „Noi, în Moldova, când ne spunem, cu fețele luminate, „Hristos a înviat!” adunăm tot neamul în această adresare. Și pe bunica ce făcea cruce cozonacului înainte de a-l pune în cuptor, și lumina după care mergeam cu părinții la biserică, și frații și surorile cu care ciocneam ouăle de Paște, și masa plină cu bucate, dar, cel mai important, plină cu oameni dragi”, a mai spus președintele statului vecin.

Îndemnul Maiei Sandu

Totodată, Maia Sandu a menționat că tradițiile moldovene vor fi transmise copiilor deoarece acestea reprezintă rădăcinile ,,cu care cetățenii noștri pleacă în lume și lucrurile care ne oferă identitate și încredere în cine suntem”.

„Vă îndemn să promovați obiceiurile noastre oriunde ați fi, căci sunt cele mai dragi sufletului nostru. Să trăim Paștele cu bucurie și iubire. Și cu speranță că binele învinge. Hristos a înviat!”, a conchis președintele Maia Sandu.

Au transmis mesaj cu prilejul Sărbătorilor Pascale și președintele Parlamentului, Igor Grosu și premierul moldovean, Dorin Recean.

,,Acum, de Paște, când ne adunăm grămăjoară pentru a coace cozonac, pentru a vopsi ouă, sau pentru a merge la slujba de Înviere, să ne aducem aminte de lucrurile care ne unesc și ne bucură. Să ne aducem aminte de momentele frumoase din copilărie, de tradițiile noastre, de cei dragi care nu mai sunt printre noi sau care sunt în dificultate. Să vorbim de prezent, să prețuim pacea și libertatea, să fim încrezători și cu speranța că vom reuși, că împreună putem construi un viitor demn și în pace pentru toți copiii Moldovei.Să ne ținem împreună, să fim alături de oamenii dragi și să credem în Republica Moldova și oamenii ei.Sărbători luminate tuturor!”, a scris Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

,,Sărbătorile Pascale să vă aducă pace în suflet, liniște în casă și multă bucurie. Puterea oamenilor noștri este în unitate și solidaritate, în toate lucrurile în care credem și pentru care muncim zi de zi. Să întâmpinăm Paștele alături de cei dragi, părinți, frați și surori, plini de speranță și încrezători în viitor. Sărbători Luminate tuturor!”, a notat Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.