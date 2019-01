O fetiţă de 10 ani a făcut istorie cu două Golden Buzz-uri primite la „America’s Got Talent“. Interpretările care au uluit pe toată lumea VIDEO

La doar 10 ani, Angelica Hale este subiectul unei situaţii fără precedent în istoria show-ului „America’s Got Talent“, după ce a devenit prima concurentă care a făcut juriul să apese de două ori Golden Buzz/Butonul Auriu, relatează People

Micuţa cântăreaţă, care a pierdut marele premiu în sezonul 12, l-a convins acum pe Howie Mandel să apese Golden Buzz-ul cu performanţa de excepţie avută în cadrul ediţiei „America’s Got Talent: The Champions“, în care a interpretat piesa „Fight Song“ de la Rachel Platten.

„Este un vis devenit realitate!“, a declarat Angelica pentru sursa citată. „Când am aflat că sunt, de fapt, prima persoană care primeşte două Golden Buzz-uri, am fost pur şi simplu şocată. Dumnezeule, chiar nu-mi vine să cred“, a mai spus fetiţa.

Angelica a mărturisit că şi-a ales respectiva melodie cu un motiv: „Am vrut să transmit un mesaj, care să arăte membrilor juriului şi fanilor că este cântecul meu de luptă şi că pot duce o luptă. Am fost în competiţie cu unele dintre cele mai uimitoare talente, aşa că am ştiut că trebuia să fiu la înălţime. A trebuit să ridic nivelul, aşa că melodia pe care am ales-o are mult de-a face cu mine şi cu trecutul meu“.

„Va fi cu adevărat o competiţie dură, dar mi-am spus că trebuie să mă distrez şi nimic nu poate merge prost dacă sunt eu. Chiar m-am distrat şi a fost unul dintre cele mai apreciate show-uri America’s Got Talent. A fost atât de uimitor să revin pe scena emisiunii. Să primesc din nou Golden Buzz m-a lăsat fără suflare, mai spune micuţa“, a mai spus copila.

În 2017, membrul juriului Chris Hardwick a numit-o „aleasa“ şi i-a oferit Golden Buzz-ul micuţei Angelica, care s-a luptat cu o septicemie, iar la vârsta de patru ani a fost salvată de la moarte după ce a făcut un transplant de rinichi. La prima participare în show, Angelica, pe atunci în vârstă de 8 ani, a interepretat

melodia „Girl on Fire“, din repertoriul cântăreţei americane Alicia Keys.

Angelica este una dintre cele mai tinere concurente de la „America’s Got Talent: The Champions“, emisiune în care sunt acceptaţi cei mai buni concurenţi din toată lumea, şi va concura împotriva unor nume consacrate, precum Susan Boyle, Cristina Ramos, care a câştigat formatul din Spania, şi Paul Potts, primul câştigător al show-ului „Britain’s Got Talent“.

