Noua eliminare de la Exatlon i-a făcut pe concurenţi să plângă. Primele declaraţii ale lui Mario Fresh: Intrasem în depresie

În ediţia de marţi seară a show-ului „Exatlon“, cântăreţul Mario Fresh (19 ani), unul dintre cei mai iubiţi concurenţi din echipa Faimoşilor, a părăsit Republica Dominicană.

Întors în România, Mario Fresh a fost invitat la „Fan Arena“, unde a făcut primele declaraţii despre experinţa „Exatlon România“ şi despre cum s-a adaptat la condiţiile grele.

„Psihic mai aveam nevoie de câteva luni de pregătire, sincer, ca să fiu OK măcar primele patru săptămâni pe care le-am petrecut acolo, pentru că pot să spun că da, primele două săptămâni au fost OK. După primele două săptămâni ţin minte că intrasem în depresie şi singurul care putea să mă înţeleagă, pentru că eram cu el în cameră, era Costin. Şi am pierdut nopţi întregi. Ţin minte că mi se închideau ochii şi nu puteam să dorm, aveam foarte multe sentimente de tristeţe“, a mărturisit artistul.

La momentul despărţirii, cel care este cunoscut şi drept „fiul adoptiv“ al lui Alex Velea a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre experienţa în cadrul competiţiei.

„Probabil eu o să plâng cel mai mult. În capul meu sunt o mie de gânduri care zboară. Dacă venea cineva în 2018 şi îmi spunea că 2019 va veni cu nişte suprize enorme pentru mine, nu îl credeam. Iată că 2019 a venit cu această surpriză, Exatlon. Am venit aici plin de putere, încrezător, sperând să ajung cât mai departe. Am cunoscut 12 oameni minunaţi cu care sigur voi continua prietenia pe care am început-o aici. Mi-am întrecut limitele de la începutul Exatlonului. Nu mă aşteptam să pot face faţă“, a declarat cântăreţul.

Iubitul Alexiei Eram, fiica Andreei Esca, i-a mulţumit lui Costin Gheorghe pentru toate sfaturile pe care i le-a oferit în cadrul competiţiei şi pentru că l-a încurajat de fiecare dată când a vrut să renunţe. Ulterior, a cântat pentru ultima dată melodia Faimoşilor, alături de echipă. Colegii lui au fost emoţionaţi până la lacrimi.

„Sper ca familia mea, mama, tata, sora, iubita şi prietenii să nu fie dezamăgiţi de mine pentru că ştiu că am dat tot ceea ce am putut. Am atâtea gânduri de pus pe foaie încât probabil mă voi închide în studio şi voi face foarte multă muzică. Pregătiţi-vă de un bombardament muzical. Anul acesta va fi al meu. Nu mai am cuvinte, nu mai pot vorbi. M-au copleşit emoţiile. E ultima oară pe podiumul ăsta, în Dominicană şi vă mulţumesc tuturor“, a mai spus el.

Cunoscut şi drept „fiul adoptiv“ al cuplului de cântăreţi Antonia şi Alex Velea, Mario Fresh este cântăreţ şi pasionat de sport, fitness în special. El este într-o relaţie cu Alexia Eram fiica Andreei Esca

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: