George R.R. Martin: „Nu cred că «Game of Thrones» a fost foarte bun pentru mine“. Ce spune despre ultimele două volume din serie

George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire“ a stat la baza serialului „Game of Thrones“/„Urzeala Tronurilor“, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.

„Nu schimbă absolut nimic“, a spus el. „Nu poţi mulţumi pe toată lumea, aşa că trebuie să te mulţumeşti pe tine“.

Fără să dea detalii, el s-a limitat la a spune că unele teorii emise de fani sunt corecte, iar altele nu. „Vor afla când voi fi terminat“, potrivit news.ro.

Despre influenţa pe care a avut-o serialul HBO asupra lui, el a spus: „Nu cred că serialul a fost foarte bun pentru mine. Lucrul care ar fi trebuit să mă grăbească, de fapt, m-a încetinit. În fiecare zi, mă aşezam să scriu şi, chiar dacă aveam o zi bună, mă simţeam groaznic pentru că mă gândeam: «Dumnezeule, trebuie să termin cartea. Am scris doar patru pagini, când ar fi trebuit să am patruzeci»“.

Ultimele două volume din serie, „The Winds of Winter“ şi „A Dream of Spring“ sunt în curs de apariţie, data lansării fiind în continuare un secret.

Celebritatea i-a afectat şi viaţa personală. Martin a spus că îi lipsesc zilele când putea merge la o librărie fără a fi remarcat, aceasta fiind activitatea lui preferată.

„Să intru şi să rătăcesc printre stive, să iau nişte cărţi, să citesc puţin, să plec cu o grămadă de lucruri de care nu am auzit înainte să ajung acolo. Acum, când merg într-o librărie, sunt recunoscut în 10 minute şi este o mulţime în jurul meu. Aşadar, câştigi multe, dar şi pierzi lucruri“, a declarat George R. R. Martin.

„Nu vreau să merg la o petrecere unde se face o coadă fără sfârşit de oameni care vor să facă poze cu mine. Pentru că nu mai are haz cum avea pe vremuri. E muncă“, a mai spus scriitorul.

Serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“ s-a încheiat în luna mai a acestui an, odată cu al optulea sezon.

Încă de la lansare, în 2011, „Game of Thrones“ a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. „Game of Thrones“ a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane „A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc“, de George R.R. Martin, serialul „Urzeala tronurilor“ are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din „Urzeala tronurilor“. A fost seria cea mai longevivă, produsă şi difuzată de HBO.

Scriitorul George R.R. Martin a început să lucreze la această seria de romane în 1991, primul volum fiind publicat în 1996. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde până în prezent cinci romane publicate şi încă două aflate în stadiul de proiect. Romanele din această serie au fost traduse în peste 47 de limbi, inclusiv în română, şi s-au vândut în peste 90 de milioane de exemplare pe plan mondial.

