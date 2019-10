Cine sunt actorii care formează echipa umoriştilor de la „Antitalent“, noul show de comedie de la Antena 1 FOTO

Cea mai nouă echipă de umorişti este gata să-i ducă pe telespectatori în punctul zero al comediei, începând cu 20 octombrie, de la 21:00, în cadrul premierei „Antitalent“, noul show de umor al Antena 1, prezentat de Dan Bittman.

Grupa actorilor de la „Antitalent“ va pune în scenă momente savuroase, prin numere pline de haz, sketch-uri, gag-uri, parodii muzicale şi momente de stand-up, spun reprezentanţii postului.

Paula Chirilă, Irene Boclincă, Vlad Drăgulin, George Tănase, Ioan Bădeliţă, Iuliana Călinescu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Silviu Mircescu, Ana Odagiu şi Angel Popescu sunt cei care, împreună, formează cea mai nouă echipă de umorişti din România.

FOTO Antena 1

Acestora li se vor alătura, în fiecare ediţie, şi invitaţi speciali ce vor contribui la numerele speciale, dar şi trupa de la Noaptea Târziu, iar toţi vor fi responsabili cu hohotele de râs. Uddi va urca şi el pe scenă, alături de trupa sa, iar cei din faţa micilor ecrane vor avea parte şi de o serie de momente muzicale.

„Antitalent” reprezintă o nouă bornă a carierei mele. Recunosc că ultimele săptămâni au stat sub zodia muncii, deoarece sunt un perfecţionist şi simt că lumea are acum anumite aşteptări de la mine - aşteptări pe care nu o să le dezamăgesc. Îmi place ca sunt lăsat liber să improvizez plecând de la scenariul iniţial...câteodată merg atât de departe cu improvizaţia că mă mir şi eu de ce pot să scot pe gură - in felul ăsta asigur şi alimentez şi secţiunea de bloopers”, a declarat Vlad Drăgulin.

FOTO Antena 1

„Acest proiect se anunţă incendiar şi are toate ingredientele unui show de succes. Echipa mare este construită doar din profesionişti, din actori foarte tineri, cu chef de joacă, actori foarte talentaţi, generaţia „de aur“. Faptul că apar şi personalităţi de o notorietate incontestabilă, de asemenea, va capta cu siguranţă atenţia publicului Antena 1 care este obişnuit cu proiecte de calitate, umor de înaltă performanţă. Tocmai de aceea cred că acest format va fi la înălţimea aşteptărilor, din toate punctele de vedere!“, a adăugat Iuliana Călinescu.

FOTO Antena 1

„Antitalent“, ce are premiera pe 20 octombrie, de la 21:00, este primul show ce conturează conceptul de antivedetă. Formatul original şi curajos, unic în peisajul TV românesc, va parodia, în principal, toate stereotipiile acestui domeniu- de la vedete lansate, personaje celebre şi clişee ce inundă micile ecrane.

„Antitalent“ este prima emisiune în care nu doar talentul contează, tocmai de aceea ediţiile vor face deliciul telespectatorilor. Orice eveniment din show-bizz, cele mai savuroase ştiri mondene şi cele mai recente momente din mediul politic, toate acestea pot deveni subiectul trupei de umor Antitalent. În plus, fiecare ediţie va aduce în platou alături de Dan Bittman şi câte un invitat celebru, ce se va alătura punctului zero al comediei.