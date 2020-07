Andreea Esca, soţul şi fiul său, bolnavi de COVID-19. Dezvăluiri despre starea gravă a lui Alexandre Eram: „Nu mai pot, este groaznic, cred că aşa arată iadul!“

Într-un interviu acordat jurnalistului Cosmin Stan, Andreea Esca oferă lămuriri cu privire la starea ei de sănătate.

Întrebată direct de colegul ei dacă a fost sau nu bolnavă de COVID-19, Andreea a mărturisit:

Da, am fost bolnavă, atât eu cât şi soţul meu, dar şi unul dintre copii. Mulţumită lui Dumnezeu şi medicilor, suntem bine şi avem astăzi un rezultat negativ toţi trei

„Lucrurile au fost foarte complicate. Primul care s-a îmbolnăvit a fost soţul meu, avea febră foarte mare de două zile. Am crezut că este o problemă gastrică. Era a treia zi în care făcea febră mare de 40 de grade. Atunci ne-am panicat şi am chemat salvarea. Ne-am făcut testul, el a ieşit pozitiv, eu am ieşit negativ. Imediat a fost dus la spital, eu am hotărât să rămân în izolare şi să-l testăm şi pe băiatul nostru Aris, care a ieşit cu un rezultat pozitiv, neavând niciun simptom semnificativ. A doua zi, l-am internat şi pe Aris. Şi-a făcut şi Alexia testul, care nu locuieşte cu noi, şi a ieşit negativ. Ei s-au internat imediat la Victor Babeş din Bucureşti.“

Cum şi-a dat seama că este şi ea infectată: gătea cu usturoi şi nu mai simţea mirosul

La mine au apărut după vreo cinci zile. Mă miram că eu nu am, mi se părea ciudat. N-am apucat să se împlinească cele şapte zile să fac noul test. Făceam mâncare cu usturoi şi mi-am dat seama că nu simt mirosul. Iniţial, am crezut că mi se pare. Am testat parfumuri puternice şi mi-am dat seama că nu simt nimic. Îmi pierdusem şi gustul. Mi-am dat seama că am virusul şi am făcut testul. Aşa am făcut un alt test. Aveam şi roşu în gât, dar eu nu m-am speriat foarte tare, pentru că fac foarte des (roşu în gat)“. M-am dus imediat la spital, tot la Victor Babeş, unde m-am şi internat.“

Alexandre Eram, soţul Andreei Esca, formă gravă de COVID-19: Cred că aşa arată iadul!

„Soţul meu a făcut cea mai gravă formă dintre noi. L-au dus la Terapie Intensivă. S-a dărâmat cerul peste mine, simţeam că leşin, nu înţelegeam cum a reuşit să cedeze organismul unui om puternic şi sănătos. Plămânii lui au fost foarte afectaţi într-un timp foarte scurt şi foarte repede a ajuns la ATI unde a stat foarte multe zile şi a avut nevoie de ventilaţie mecanică non-invazivă. Îmi spunea tot timpul: «Nu mai pot, este groaznic, cred că aşa arată iadul». Situaţia se agrava, din păcate, şi mi-a scris la un moment dat un mesaj: «Nu ştiu ce să fac, mi-e foarte rău, mi se propune să fac o transfuzie cu plasmă». Avea dubiile lui, dar am zis da, hai să facem asta. Ceea ce s-a întâmplat. A început să se îmbunătăţească considerabil starea lui de sănătate. Fiecare om are o limită a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atât am putut să duc.“

De ce nu a vorbit până acum: „Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om“

Andreea Esca lămureşte şi de ce a ales să nu facă o declaraţie publică până acum: „Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om. Care face greşeli, care poate să păţească orice. Şi probabil că asta a fost limita mea. Am considerat că prioritar pentru mine era să mă ocup de sănătatea familiei mele, apoi să explic ce s-a întâmplat. Fiecare om cred că are limitele lui şi vreau să le mulţumesc acelora care m-au privit ca pe un om. (...) Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio ruşine. Doar că nu mă simţeam în stare să fac acest lucru şi nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment în care eram foarte panicată.“

Cum a afectat-o experienţa bolii