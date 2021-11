Grupul k-pop BTS şi Ed Sheeran, marii câştigători ai galei Europe Music Awards

BTS a câştigat cele mai multe trofee, inclusiv la categoriile Best Pop, Best Group, Best K-Pop şi Biggest Fans, dar membrii grupului nu au fost prezenţi pentru a le primi.

Sheeran, care a fost la ceremonie, unde a şi cântat, a fost desemnat cel mai bun artist şi a primit trofeul pentru cel mai bun cântec - „Bad Habits”.

Måneskin, trupa italiană care a câştigat Eurovision Song Contest de anul acesta, a câştigat trofeul categoriei Best Rock. „Oamenii ne spuneau de obicei că nu vom reuşi cu muzica noastră - ei bine, cred că se înşelau”, a spus solistul Damiano David pe scenă.

Saweetie, care a fost prezentatoare a galei, s-a impus la categoria Best New, Nicki Minaj a câştigat trofeul pentru Best Hip-Hop, iar Olivia Rodrigo, la categoria Best Push.

Cântăreţul columbian Maluma care a câştigat la categoria Best Latin, a declarat: „Columbia nu mai înseamnă Pablo Escobar - Columbia este Maluma”.

Yungblud a câştigat la categoria Best Alternative, cea mai bună colaborare a fost aleasă „Kiss Me More” - Doja Cat ft. SZA, iar David Guetta a câştigat la Best Electronic şi Billie Eilish la categoria Video for Good.

Taylor Swift a fost desemnată cel mai bun artist american, în timp ce grupul Little Mix, cel mai bun artist din Marea Britanie şi Irlanda.

Justin Bieber, care primise opt nominalizări, cele mai multe, nu a câştigat niciun premiu.

Gala de la Papp László Budapest Sportaréna a fost transmisă de MTV în 180 de ţări.

Între cei care au cântat pe scena evenimentului s-au numărat One Republic, Maluma, Imagine Dragons, Griff şi Girl in Red. Yungblud a încheiat seara cu prezentarea celui mai recent single al lui, „Fleabag”.

MTV EMA Generation Change Awards a fost acordat unor activişti care luptă împotriva politicilor anti-LGBTQ+.