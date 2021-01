Bernie Sanders, protagonistul celor mai răspândite meme-uri post-inaugurare. Senatorul răspunde: Stăteam acolo încercând să mă încălzesc, să fiu atent

Joi seară, el a vorbit despre meme-uri cu Seth Meyers.

„Stăteam acolo încercând să mă încălzesc, să fiu atent la ce se întâmpla”, a spus Sanders, joi, în timpul emisiunii „Late Night With Seth Meyers”.

Gazda emisiunii a continuat să îi arate un meme în care senatorul apare alături de protagonistele din „Sex and the City”. El a râs, recunoscând că le-a urmărit.

Cât priveşte mănuşile croşetate pe care le-a purtat, Sanders a explicat că femeia care le-a făcut este o profesoară, impresionată de atenţia primită de acestea. „Ce a fost chiar drăguţ, Seth, a fost că femeia care a făcut mănuşile... este o profesoară şi o persoană foarte, foarte drăguţă... a fost cumva copleşită de genul de atenţie arătat mănuşilor ei”.

În fotografii, Sanders poate fi văzut ţinând un plic, fapt ce a reprezentat un alt element de amuzament online. Când Meyers l-a întrebat ce se afla în plic, el a spus: „Aş vrea să îţi spun, dar e strict secret”.

Ipostaza în care a fost surprins Bernie Sanders la ceremonie a fost folosită în nenumărate moduri, el apare inclusiv stând alături de personajul Forrest Gump (interpretat de Tom Hanks în filmul omonim), de Morgan Freeman şi Tim Robbins, în „Shawshank Redemption”, şi de distribuţia „Grey's Anatomy”.

Staruri ca Mark Hamill, Reese Witherspoon, Kerry Washington, Susan Kelechi Watson, Kate Walsh, dar şi pagina „Schitt's Creek” au distribuit meme-urile.

