Unde ar prefera prinţul Harry şi ducesa Meghan să aibă o a doua reşedinţă: „Nu e posibil să trăiască aşa în Marea Britanie“

Prinţul Harry şi ducesa Meghan au în vedere să îşi stabilească o a doua reşedinţă în SUA, Canada sau Africa, potrivit unor surse citate de People, potrivit News.ro.

„Nu este posibil pentru ei să trăiască aşa în Marea Britanie. Este multă presiune acum. Are loc o schimbare“, a spus o sursă apropiată cuplului.

Cuplul plănuieşte să îşi ia o vacanţă de şase săptămâni, împreună cu fiul, Archie, începând cu jumătatea lunii noiembrie.

Este foarte posibil ca ei să meargă în oraşul natal al ducesei, Los Angeles, pentru a petrece timp cu mama ei, Doria Ragland. Ar fi pentru prima dată când prinţul Harry ar petrece Ziua Recunoştinţei în Statele Unite.

De asemenea, o destinaţie de vacanţă ar putea fi Canada, unde Meghan Markle a trăit în timpul filmărilor la serialul „Suits“, înainte de a se căsători cu nepotul reginei Elisabeta a II-a.

„Nu ştiu unde am putea trăi în Africa acum. Tocmai ne-am întors din Cape Town, care ar fi un loc minunat pentru a ne stabili, desigur, ar fi. Dar cu toate problemele care sunt acolo, nu văd cum am putea să facem diferenţa acolo aşa cum am vrea fără a fi judecaţi“, a declarat Harry.

Prinţul Harry s-a logodit cu Meghan Markle în urmă cu doi ani. Cei doi s-au căsătorit în mai 2018, după care au primit din partea reginei Elisabeta a II-a titlurile de duce şi ducesă de Sussex. În mai 2019 s-a născut fiul lor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, al şaptelea în linia succesiunii la tronul britanic, după prinţul de Wales (prinţul Charles), ducele de Cambridge (prinţul William) şi cei trei copii ai lui - prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis -, şi ducele de Sussex (prinţul Harry), şi al optulea strănepot al reginei Elisabeta a II-a.