Soprana Angela Gheorghiu: În 31 de ani, nu am fost invitată să cânt în ţara mea natală

”În 31 de ani, nu am fost invitată să cânt în ţara mea natală” ”Astăzi se împlinesc 31 de ani de la primul şi ultimul (singurul) meu spectacol de operă pe o scenă de operă din România: spectacol de diplomă-examen de absolvire a Universităţii de Muzică din Bucureşti, cu La bohème, pe scena Operei Naţionale din Cluj, din 20 iunie 1990. În afara câtorva concerte sau recitaluri, majoritatea cu scop caritabil, în cariera mea începută acum 31 de ani nu am fost invitată să interpretez nici un rol de operă în România, nu am fost invitată de nici o instituţie de cultură sau festival să cânt în ţara mea natală”, a scris Angela Gheorghiu, pe pagina sa de Facebook.