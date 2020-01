Ozzy Osbourne a dezvăluit că suferă de Parkinson: „2019 a fost cel mai dureros şi cel mai mizerabil an din viaţa mea“

Ozzy Osbourne a descoperit că are Parkinson în urmă cu un an FOTO Hepta

Într-un interviu acordat în emisiunea „Good Morning America“, alături de soţia sa, Sharon, Ozzy Osbourne a anunţat că nu-şi mai poate ascunde problemele de sănătate, dezvăluind că de un an suferă de o formă de Parkinson, boală degenerativă ce survine în urma distrugerii lente şi progresive a neuronilor. Vestea vine la câteva zile după ce Ozzy a fost surprins mergând cu ajutorul unui baston şi după ce în ultimele luni s-a scris chiar că ar fi pe moarte.

Rockerul a precizat că ia o mulţime de medicamente pentru a-şi ţine durerile sub control, care au apărut în urmă cu un an, când a căzut în baie şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

„A fost teribil de dificil pentru noi. 2019 a fost cel mai rău, cel mai lung, cel mai dureros şi cel mai mizerabil an din viaţa mea. A trebuit să mă operez la gât, iar intervenţia mi-a dat peste cap toţi centrii nervoşi. Apoi am aflat că am o formă uşoară de...“, a spus cântăreţul, uitându-se către soţia sa, care l-a completat: „Este Parkin 2, o formă de Parkison“.

Ozzy Osbourne a declarat că nu se va lăsa pradă bolii: „Este departe de a fi o condamnare la moarte, dar afectează toţi nervii din corp. Am câteva zile bune, apoi urmează una îngrozitoare. În urmă cu un an eram într-o stare groaznică. Durerea e constantă, dar în primele şase luni după operaţie am fost în agonie. Îi spuneam soţiei mele: «Sharon, nu-mi spui adevărul. Sunt pe moarte, nu-i aşa?». Credeam că am vreo boală terminală, pentru că recuperarea a fost foarte lentă. Acum iau o mulţime de medicamente, îmi amorţeşte braţul, picioarele îmi sunt reci, dar mă simt mai bine. După operaţie, asistentele m-au întrebat cât de rău mă simt pe o scală de la unu la zece, iar eu le-am spus 55! Şase luni în care zi de zi să te trezeşti fără să te poţi mişca este o existenţă mizerabilă“.

Cuplul a declarat că a epuizat toate opţiunile medicale din Statele Unite, aşa că în luna aprilie va merge în Elveţia pentru a cere sfatul unui doctor specializat în Parkinson. „Suntem foarte norocoşi că ne permitem să facem acest lucru“, a punctat cântăreţul.

Fostul solist The Black Sabbath a declarat că va face tot posibilul să-şi revină cât mai repede şi să se întoarcă pe scenă. „Încă nu plec nicăieri. Abia aştept să mă fac bine şi să pornesc din nou la drum. De fapt, asta mă ucide, că încă nu pot cânta, ăsta este drogul de care sunt dependent“.





Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness“, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010, iar trei ani mai târziu a şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13“. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes“, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.