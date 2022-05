Mona Nicolici este soţia lui Chef Cezar Munteanu. Ce restaurant au împreună

După anii de televiziune şi cei petrecuţi în compania Petrom, Mona Nicolici s-a reîntors la microfon, dar nu pe micul ecran, ci la radio. O dată pe săptămână, ea intră în direct cu „Misiunea Verde“, o emisiune de o oră, difuzată în fiecare duminică la Europa FM, de la ora 12:00.

Puţini sunt cei care ştiu că jumătatea ei de cuplu este Chef Cezar Munteanu, al doilea ei soţ, cu o experienţă copleşitoare şi un portofoliu care colecţionează numele unor personalităţi de renume internaţional. Din pasiunea pentru gastronomia fină, cei doi au deschis un restaurant chiar în pandemie.

Spune-mi despre restaurantul vostru.

E un concept de family business gândit în pandemie, când lumea nu mai ieşea din casă. Am început cu un serviciu de catering, cum făcea toată lumea, după care am deschis un boutique restaurant, pentru că Cezar adoră să gătească fine dinning şi mâncare franţuzească. Şi am zis să facem one table restaurant – o singură masă pentru un singur grup. Mergem doar pe programare şi doar pe recomandări, fiindcă e gândit pentru cei care chiar apreciază spaţiul privat, mâncarea bună şi experienţa.

