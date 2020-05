Margherita de la Clejani a provocat un accident rutier: „Mă uitam în oglindă şi îmi făceam buzele“. Cântăreaţa ar fi condus sub influenţa drogurilor

Fiica Vioricăi de la Clejani a provocat un accident rutier în această dimineaţă, în jurul orei 6.00, în Capitală.

Cântăreaţa a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, însă, pentru că avea un comportament bizar, poliţiştii au decis să o testeze şi cu DrugTest-ul. El a relevat faptul că artista se afla sub influenţa drogurilor.

„Comportamentul necorespunzător şi gesturile necontrolate i-a determinat pe poliţişti să procedeze la testarea conducătorului auto şi cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive, context în care, acesta a fost condus la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal“, se arată în comunicatul Poliţiei.

Margherita de la Clejani a negat că ar fi consumat substanţe interzise şi a mărturisit că a provocat accidentul pentru că „îşi făcea buzele“ în timp ce se afla la volan. Ea a mers la IML însoţită de tatăl ei, Ioniţă Manole.

„Toate bune şi frumoase… ce teste să se facă? Alcool test nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă şi îmi făceam buzele. Nu am avut nicio problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în maşină. Am accidentat pur şi simplu o maşină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a spus Margherita de la Clejani imediat după ce a ieşit din sediul poliţiei, potrivit cancan.ro.