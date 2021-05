Jurnalistul Martin Bashir a prezentat scuze prinţilor William şi Harry, după scandalul interviului BBC cu prinţesa Diana din 1995

După 25 de ani după interviul exploziv cu Prinţesa Diana, un raport independent publicat joi a denunţat metodele „înşelătoare" folosite de jurnalistul Martin Bashi, în prezent în vârstă de 58 de ani, pentru a-l obţine, determinând BBC să-şi ceară scuze, transmite hotnews.ro.

Difuzat în emisiunea „Panorama" în 1995 în faţa a 23 de milioane de persoane, interviul a propulsat cariera lui Martin Bashir şi a avut efectul unei bombe şi i-a adus jurnalistului un premiu Bafta TV.

În timpul acestui interviu, Prinţesa Diana a făcut celebra afirmaţie: „Eram trei în acest mariaj”. A fost prima dată când un membru activ al familiei regale a vorbit deschis despre viaţa în familia regală, iar prinţesa Diana a subliniat atunci că avea un mariaj nefericit cu prinţul Charles, a vorbit despre aventurile lor şi despre bulimia de care suferea.

Fratele Dianei, Charles Spencer, a susţinut că Martin Bashir îi prezentase extrase de cont - care s-au dovedit a fi false - dovedind că serviciile de securitate plăteau două persoane la Curtea regală pentru a o spiona pe sora sa. Acesta este ceea ce l-a determinat, potrivit lui, să-l prezinte pe jurnalist prinţesei Diana.

Martin Bashir, intervievat de The Sunday Times, a afirmat că îi pare sincer rău faţă de fiii prinţesei, Harry şi William. „Nu am vrut niciodată să îi fac rău Dianei în vreun fel şi nu cred că am făcut-o", a declarat el pentru ziar.

Prinţii William şi Harry au spus că înşelătoria în cazul interviului acordat de prinţesa Diana în 1995 pentru BBC şi practicile lipsite de etică ale postului de televiziune au înrăutăţit relaţia dintre părinţii lor şi au alimentat paranoia mamei lor.

Prinţul William a spus că cel mai mult îl întristează faptul că mama lui nu a aflat vreodată că a fost păcălită. El a adăugat că şi şefii BBC au greşit faţă de prinţesa Diana, „nu doar de un reporter necinstit”.

Prinţul Harry a criticat de asemenea postul de televiziune. Într-un comunicat separat, ducele de Sussex a spus că „reacţia în lanţ a unei culturi de exploatare şi practici lipsite de etică” au dus la moartea mamei sale.

BBC „nu a reuşit să se ridice la standardele sale de integritate şi transparenţă” privitor la interviul realizat de jurnalistul Martin Bashir cu prinţesa Diana, arată rezultatele unei anchete independente anunţate joi.

„Deşi raportul arată că prinţesa Diana a fost interesată de ideea unui interviu cu BBC, este clar că procesul de asigurare a interviului a fost departe de aşteptările îndreptăţite ale publicului. Ne pare foarte rău pentru acest lucru. Lord Dyson a identificat deficienţe clare. Deşi BBC-ul de astăzi are procese şi proceduri semnificativ mai bune, cele care existau la acea vreme ar fi trebuit să împiedice asigurarea interviului în acest fel. BBC ar fi trebuit să facă eforturi mai mari pentru a afla adeevărul despre ce s-a întâmplat la acea vreme şi să fie mai transparent. În timp ce BBC nu poate întoarce timpul, putem oferi scuze complete şi necondiţionate. BBC le oferă astăzi", a declarat Directorul general al BBC, Tim Davie.

Jurnalistul Martin Bashir a plecat de la BBC săptămâna trecută, invocând probleme de sănătate. Acesta nu a făcut niciun comentariu cu privire la anchetă.

BBC difuzează joi investigaţia despre celebrul interviu luat Prinţesei Diana în 1995. Difuzarea documentarului a fost deja amânată o dată. De data aceasta, investigaţia este programată azi, la ora 21.00, ora României, pe BBC One.