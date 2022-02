Iuliana Beregoi a făcut dezvăluiri emoţionante despre accidentul în care era să moară

Tânăra artistă şi-a obişnuit fanii cu promovarea unei imagini perfecte, de adolescentă care trăieşte o viaţă de vis. Iuliana îşi pune şi cele mai dificile poveşti în noul său documentar din care fanii vor afla mai multe informaţii ce îi vor face să o aprecieze şi mai mult pentru ceea ce face.

Artista povesteşte despre accidentul în care a fost implicată împreună cu mai mulţi prieteni. În timp ce se afla într-o maşină pe o ploaie torenţială, maşina a deraiat şi au intrat într-un copac, după care în alţi doi copaci. Din cauza şocului aceasta a început să cânte, fără să îşu dea seama, în timp ce avea o gaură în frunte şi era plină de sânge.

"Eram cu prietenele în oraş, a început să plouă foarte tare. Era ora 9.30, ne-am urcat în maşină, eram şi cu un prieten, el conducea. La vale, din seal, venea apă, maşina a derajat. A fost, sincer, un accident prostesc, noi nu am făcut nimic. Am intrat într-un copac, apoi în alţi doi. Eu nu îmi aduc aminte tot accidentul. Am doar flashuri. Aveam o durere atât de mare încât am crezut că am ajuns la sfârşit. Nu aveam timp să reacţioneaz, cred că din cauza şocului. Era fum de motor, miros de cauciuc puternic. Prima lovitură a fost în frunte, mi s-a spart fruntea. Cicatricea e vizibilă pentru că mi-am spart capul. Prietena mea s-a speriat foarte tare, eu am început să cânt, nu mi-am dat seama. Aveam o gaură în frunte, eram plină de sânge pe faţă", a relatat Iuliana Beregoi.