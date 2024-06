Cât costă un sistem pentru reducerea consumului de energie la o casă verde

Tot mai mulți români vor să locuiască în case eficiente energetic, cu un consum de energie cu cel puțin 50% redus față de consumul clasic sau chiar spre zero, din cauza schimbărilor climatice și a facturilor la utilități din ultimii ani.

În acest context, are loc o reorientare a pieței imobiliare spre dezvoltarea de noi asambluri rezidențiale de apartamente și vile cu un consum cât mai scăzut de energie, în unele cazuri independente energetic. Totodată, piața de instalații ecologice pentru construcții este în plină expansiune, cu o creștere de peste 100% pentru instalații fotovoltaice și peste 50% pentru pompe de caldură. Acestea, dar și alte echipamente asigură un consum zero sau aproape de zero al energiei, iar cererea este în crestere chiar și din partea românilor care locuiesc în case deja construite, arată datele Nexo Group.

“Vedem o orientare masivă a românilor spre metode de reducere a consumului de energie. Tot mai mulți locuitori din zone urbane sau din zone rurale investesc în instalații de energie care să le transforme casele în locuințe eficiente energetic, în tot mai multe cazuri cu consum aproape de zero al energiei. Dacă anterior românii doreau doar să instaleze panouri solare, în ultimul an există o tendință accentuată de a dota casele cu sisteme complete și inteligente pentru a acoperi cea mai mare parte a necesarului de energie. Peste 30% dintre români optează pentru integrarea acestor tehnologii de energie regenerabilă - sisteme fotovoltaice, pompe de căldură pentru încălzire, răcire și apă caldă, chiar și baterii pentru acumularea energiei electrice în case pe care le denumesc generic casa verde. Totodată, pe lângă un interes ridicat din partea românilor persoane fizice, observăm o schimbare semnificativă, cu un interes crescut din partea persoanelor juridice și a dezvoltatorilor de proiecte imobiliare. Acest lucru reflectă o tendință generală de orientare către soluții energetice sustenabile și eficiente”, declară Sorin Lăpădatu, fondator Nexo Group.

Cât costă instalațiile pentru o casă cu consum zero la energie

Românii preferă să folosească tehnologii eficiente și inteligente pentru reducerea aproape totală a consumului de energie, care includ instalații complete: panouri fotovoltaice, pompe de căldură care folosesc energia termică din aer, apă sau sol pentru încălzirea și răcirea spațiilor, și sisteme de izolare termică avansate, care reduc necesitatea încălzirii sau răcirii, menținând temperatura interioară constantă.

Cererea pentru acest tip de soluții este ridicată pentru case sau vile în zone metropolitane ca București și Ilfov, dar și în orașe mari și medii și zonele suburbane din Cluj, Iași sau Timișoara. Există un interes emergent și în mediul rural din județe ca Bacău, Giurgiu, Ialomița, Prahova sau Argeș, unde costurile reduse ale terenurilor permit investiții mai mari în tehnologii ecologice.

Costurile pentru dotarea caselor cu instalații pentru energie verde variază în funcție de cantitatea de kilowați aleasă sau de necesarul pentru independență energetică. Spre exemplu, pentru un sistem de instalații de panouri solare, pompe de căldură, baterii și manoperă, pentru o casă cu etaj cu o suprafață de 200 mp, costul total variază de la 20.000 euro (6 Kw) pentru acoperirea consumului pe timp de zi la 35.000 euro pentru 10 Kw care acoperă necesarul pentru independență energetică și, implicit, consum zero la energie.

Românii, tot mai dornici să reducă dependența de furnizorii de energie tradiționali

Prin dotarea locuințelor cu aceste sisteme complete, românii reduc dependența de rețeaua națională de curent electric și gaze. Combinarea panourilor solare cu pompe de căldură aer-apă sau sol-apă este o soluție populară pe piață atât pentru românii care locuiesc la case în oraș, cât și pentru cei cu locuințe în mediul rural deoarece maximizează eficiența energetică și minimizează costurile.

“Românii își doresc din ce în ce mai mult independență energetică, având în vedere interesul crescut pentru bateriile de acumulare a energiei, cererea crescând cu peste 100% în ultimii doi ani față de anii anteriori. Aceste baterii asigură independență totală față de rețea, oferind protecție împotriva fluctuațiilor de preț și asigurând o sursă constantă de energie. Este un semn clar al dorinței consumatorilor de a-și gestiona mai bine consumul energetic și de a reduce dependența de furnizorii tradiționali. Cererea pentru pompe de căldură și soluții de stocare a energiei este deosebit de mare în sectorul rezidențial, în special în cazul caselor individuale și al ansamblurilor de case. Pompele de căldură sunt extrem de populare în vilele nou construite, unde procentul acestora poate atinge 50%-70% din noile construcții, fiind proiectate de la început cu soluții pentru reducerea consumului energetic sau pentru consum zero la energie. Unele dintre acestea se vor afla în Pipera, unde am început construcția proiectului NEXO Nature care integrează 14 vile cu tehnologii avansate care le transformă în case inteligente și independente energetic, cu o valoare de 10 milioane de euro. Observăm un trend în accelerare pentru dezvoltarea locuințelor independente energetic, pe măsură ce tot mai mulți proprietari și dezvoltatori încep să adopte aceste tehnologii inovatoare”, explică Lăpădatu.

Un alt aspect pozitiv al acestei creșteri a cererii este scăderea prețurilor echipamentelor. Pe măsură ce rata de adopție crește, procesele de fabricație devin mai eficiente, ceea ce duce la costuri mai reduse. Acest lucru face ca tehnologiile de independență energetică să fie mai accesibile pentru un număr mai mare de consumatori și dezvoltatori.

Interes ridicat pentru energie verde și la bloc

Totodată, interesul pentru instalații care să reducă consumul de energie este tot mai mare și din partea românilor care locuiesc în apartamente de bloc. În cazul blocurilor deja construite, poate fi obținută o reducere parțială a consumului de energie, nu totală, prin folosirea de pompe de căldură, dar nu și de panouri solare și baterii de stocare a energiei. Spre exemplu, pentru un apartament cu o suprafață utilă de 60-80 mp, poate fi acoperit necesarul de energie cu pompe de caldură de 6 kw termici, al căror cost de achiziție și instalare este în jur de 6.000 euro.

Locuitorii de la bloc au opțiuni limitate din cauza constrângerilor spațiale și arhitecturale, dar pe lângă instalarea de pompe de căldură, pot opta pentru sisteme de iluminat eficiente energetic, termostate inteligente pentru gestionarea mai bună a căldurii și înlocuirea ferestrelor vechi cu unele care oferă o izolare termică superioară.

“În prezent, există blocuri în care sunt implementate pompe de căldură și tehnologii de eficiență energetică pentru un consum de energie redus cu până la 50% în raport cu sistemele clasice. Dezvoltatorii imobiliari sunt din ce în ce mai interesați să includă tehnologii moderne pentru construcția de case verzi. Noile blocuri și cartiere de vile sunt adesea proiectate cu sisteme de reducere a consumului de energie, atrăgând cumpărători conștienți de impactul asupra mediului și beneficiile pe termen lung ale eficienței energetice. Pe măsură ce costurile energiei continuă să crească și legislația devine mai strictă în privința eficienței energetice, va crește și tendința de a dezvolta noi ansambluri de blocuri sau case eficiente energetic. Proprietarii de locuințe și dezvoltatorii imobiliari investesc în tehnologii verzi și în materiale de construcție sustenabile, atât pentru a oferi locuințe cu un consum de energie redus, cât și pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător și reducerea amprentei de carbon. Aceasta nu este doar o tendință de moment, ci o schimbare fundamentală în modul în care gândim și construim locuințele viitorului, pentru un stil de viață sustenabil și armonios”, adaugă Sorin Lăpădatu.