Ioana Năstase a chemat poliţia după ce ar fi fost agresată de Ilie Năstase. „Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos”

Informaţia a apărut iniţial în presă şi a fost ulterior confirmată de către Ioana Năstase.

„„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reuşit să scap teafără pe uşă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era linişte şi pace şi deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părţi şi vine şi se răzbună pe mine. Nu ştiu ce să vă spun, că acum sunt şi sub şoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani şi m-am speriat foarte tare”, a declarat Ioana Năstase pentru ProSport