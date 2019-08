Ducii de Sussex, vacanţă secretă cu Archie. Cum arată resortul de lux în care au fost cazaţi

Ducii de Sussex ar fi mers pe o insulă de lux din Ibiza, două zile mai târziu, potrivit publicaţiilor britanice Hello! şi The Mirror, care au preluat informaţii de la sursele din presa spaniolă.

Cei doi au fost cazaţi, alături de fiul lor, în complexul Vista Alegre, în una din cele mai opulente vile private, care a mai fost închiriată în trecut de DJ-ul David Guetta şi Sir Paul McCartney.

Proprietatea include accesul pe plaje private şi plimbări cu barca, piscină, sală de fitness, jacuzzi şi multe altele.

Familia regală ar fi sosit cu un avion privat pe 6 august şi i-ar fi însoţit şi echipa lor de securitate, fiind angajaţi totodată cinci ghizi locali.

Potrivit Hello!, ducele şi ducesa de Sussex s-ar fi întors din vacanţă pe 12 august, însă Palatul Buckingham nu a confirmat până acum această călătorie, reacţie ce nu este una surprinzătoare. De obicei, reprezentanţii familiei regale păstrează secrete informaţiile despre aceste vacanţe private.

Nu este pentru prima dată când fosta actriţă îşi petrecere vacanţa în Ibiza. Aceasta a mers acolo în 2016 cu prietenii ei, printre care şi designerul Misha Nonoo, care a postat o imagine de atunci.

Meghan with her friends in Ibiza (via mishanonoo on instagram) pic.twitter.com/ojeL8pLVbH