Billie Eilish, despre cum o afectează Sindromul Tourette: „Nu am vrut ca asta să definească ceea ce sunt”

Sindromul Tourette este o tulburare neurologică, care se manifestă printr-o îmbinare de ticuri vocale şi motorii.

Această tulburare este mai frecventă în rândul băieţilor, decât în rândul fetelor. Billie Eilish (20 de ani) a aflat de acest diagnostic la vârsta de 11 ani, însă şi-a făcut curaj să vorbească public despre simptomele sale abia când a împlinit 17 ani. „Este ceva cu care am trăit toată viaţa şi toată lumea ştie. Toţi cei din familia mea, toţi apropiaţii mei. Pur şi simplu nu am spus niciodată nimic pentru că nu am vrut ca asta să definească ceea ce sunt‟, a spus ea.