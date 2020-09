Bill Murray, acuzat că foloseşte fără permisiune un cântec în reclame pentru tricouri de golf

Într-o scrisoare adresată lui Murray şi Williams Murray Golf, companie deţinută de actor şi de fraţii săi, avocatul trupei rock, Peter Paterno, a notat că actorul a folosit melodia “Listen to the Music” în reclame pentru tricourile de golf numite “Zero Hucks Given” . “Totuşi, având în vedere faptul că nu nu aţi plătit pentru a folosi piesa, poate ar trebui să schimbaţi numele companiei în ‘Zero Bucks Given’”, se menţionează în scrisoare.

Avocatul a precizat că a aflat că şi în alte reclame ale companiei actorului este folosită muzică fără permisiune, fiind vorba de piese ale altui client. “Se pare că singura persoană care foloseşte fără permisiune muzica clienţilor noştri mai mult decât dumneavoastră este Donald Trump”, adaugă Paterno.

Peter Paterno menţionează legea referitoare la drepturile de autor, adăugând ironic că nu îl ameninţă pe actor cu “osânda veşnică”, deoarece Murray “şi-a dobândit-o cu acele filme cu Garfield”. “Şi deja ştii că nu poţi folosi muzică în reclame fără să plăteşti. Am fi aproape OK cu această situaţie, dacă tricourile nu ar fi atât de urâte. Dar aşa sunt. Astfel, ca să-l citez pe Jean Paul Sartre, “Au revoir Golfer. Et payez”, a conchis Paterno.

Bill Murray şi fraţii săi au înfiinţat compania în 2017. Pe site-ul williammurraygolf.com se menţionează că fraţii au crescut în suburbiile oraşului Chicago, unde au jucat golf şi au fost caddie, cu toţii fiind incluşi în Caddie Hall of Fame.