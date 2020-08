Alyssa Milano vorbeşte despre lupta cu COVID-19 şi consecinţele bolii. Actriţa a facut un clip în care arată cum îi cade părul VIDEO

Actriţa Alyssa Milano a vorbit despre lupta pe care a dus-o ca urmare a infecţiei cu noul coronavirus şi spune că acum se confruntă cu căderea părului ca urmare a bolii. Într-un videoclip postat duminică pe Twitter, Milano şi-a periat părul pentru a le arăta internauţilor cum îi cad şuviţe întregi, scrie mediafax.ro

„M-am gândit să vă arăt ce face Covid-19 cu părul vostru. Vă rog să luaţi acest lucru în serios", a scris Milano alături de video.

Actriţa nu este singura persoană care a raportat căderea părului în urma COVID-19. Deşi nu este un simptom pe lista oficială a autorităţilor, un sondaj recent arată că aproximativ 26% dintre persoanele simptomatice s-au confruntat cu căderi ale părului, scrie CNBC News.

Cercetătorii au descoperit ca "simptomele COVID-19 pe termen lung” sunt mult mai numeroase decât cele listate în prezent de autorităţi.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV